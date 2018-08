Junge Biker verunglücken an der Weißmarter

NEUMARKT - Trotz aller Vorkehrungen durch das Straßenbauamt: An der Weißmarter haben zwei 19-jährige Motorradfahrer die Straßenführung erneut unterschätzt und sind verunglückt, der eine davon schwer, der andere blieb unverletzt.

Schwer angeschrammt war auch die Kawasaki des 19-jährigen Begleiters, der ebenfalls stürzte.



Es war am Fraitag gegen 18.30 Uhr, als die beiden jungen Biker aus dem Landkreis Erlangen/Höchstadt auf der B<ET>8 von Deining kommend mit ihren Maschinen, einer KTM und einer Kawasaki, in der 180 Grad-Kurve, also fast am Ende der Abfahrt, stürzten. Der Fahrer auf der KTM kam in der Linkskurve vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab, krachte in die Leitplanke und wurde durch die Wucht des Aufpralls darüber geschleudert. Er kam mit schweren Verletzungen ins Klinikum nach Neumarkt.

Die KTM des 19-Jährigen, der bei dem Unfall schwere Verletzungen erlitt. © Jürgen Masching



Sein Begeliter wurde durch den Unfall derart abgelenkt, dass er den Randstein touchierte und ebenfalls.stürzte. Er erlitt keine Verletzungen. Die Kawasaki war erst ein paar Tage alt. Der SCjhäden an beiden Krädern wird auf je 6000 Euro beziffert. Die B8 war bis zur Bergung der Maschinen halbseitig gesperrt.

