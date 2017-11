Junge Museumsbesucher werden selbst zu Künstlern

NEUMARKT - Eine Kinder- und Erwachsenenführung findet am Sonntag, 5. November, durch die Max-Beckmann-Ausstellung im Museum Lothar Fischer statt.

Die Beckmann-Ausstellung im Museum Lothar Fischer soll die jugendlichen Besucher nach einer Führung zu eigenen künstlerischen Versuchen anregen. © Foto: Andreas Pauly



Max Beckmann hat nachweislich inspirierend auf zahlreiche Nachkriegskünstler gewirkt. Dies gilt auch für die Künstlergruppe SPUR, die Lothar Fischer, Heimrad Prem, Helmut Sturm und HP Zimmer 1957 in München gründeten.

Seit dem 22. Oktober zeigt das Museum unter dem Titel "Max Beckmann auf der SPUR" eine sehenswerte Schau. Wie das Werk Beckmanns mit der SPUR in Verbindung gebracht wird, erläutert Museumsleiterin und Ausstellungskuratorin Pia Dornacher erstmals am 5. November um 11.15 Uhr in einer öffentlichen Führung für die Erwachsenen.

"Ein Stückchen Wald"

Parallel dazu wird es eine Kinderführung durch die Ausstellung geben mit dem Titel "Ein Stückchen Wald". Die jungen Teilnehmer sehen sich die Künstlerzeichnungen in der Sonderausstellung an und versuchen sich nach dieser Betrachtung in der Museumswerkstatt selbst damit. Nicht jedoch mit Bleistift, sondern mit Kohle, die vielleicht nicht jedem geläufig ist. Damit kann man schnell und unmittelbar das ausgewählte Motiv festhalten. Eintritt mit Führung: Erwachsene sechs Euro, Kinder drei Euro.

