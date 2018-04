Junge Oberpfälzer mischen bei Nürnberger Uni-Musical mit

Julia Gerner, Nicolas Holstein und Florian Werner spielen in der Produktion "The Wiz" - vor 46 Minuten

BERCHING/NEUMARKT/NÜRNBERG - Wenn sich am Donnerstag, 19. April, 19.30 Uhr, in der Nürnberger EWF-Aula (Regensburger Straße) der Vorhang für die neueste Uni-Musicalproduktion "The Wiz" hebt, dann sind auch drei junge Musical-Darstellerinnen und -Darsteller aus der Region Neumarkt dabei.

Julia, Nicolas und Florian waren mit dem Ensemble des FAU-Musicals „The Wiz“ auf Probenfahrt in der Bayerischen Musikakademie Hammelburg. Foto: F.: Draminski



Der 22-jährige Nicolas Holstein machte am Willibald-Gluck-Gymnasium Abitur und studiert inzwischen Nanotechnologie an der FAU – insofern kein typischer Vertreter des universitären Musical-Ensembles, das sich traditionell aus Studierenden für das Grund- und Mittelschul-Lehramt rekrutiert.

Nicolas Holstein sah vor zwei Jahren die Vorgänger-Produktion von "The Wiz", "Natürlich Blond" – und fasste spontan den Entschluss, mitmachen zu wollen, befeuert durch seine langjährige aktive Mitwirkung bei der Nürnberger "Musicalbühne". Das Tanzen, Singen und Schauspielen sieht er als reines Hobby und hegt keine Profi-Ambitionen.

Julia Gerner, die aus Fribertshofen bei Berching kommt, ging in Beilngries im Altmühltal zur Schule. Die aus Neumarkt stammende 20-Jährige studiert Mittelschul-Lehramt und sah als Fünfjährige in Sonthofen ihr erstes Musical "Verlorene Träume": "Die Musicalbegeisterung ist bei mir immer noch wach", lächelt sie. Dennoch peilt sie keine Bühnenkarriere an: "Wenn in zwei Jahren das nächste Uni-Musical ansteht, bin ich schon im Referendariat", sagt Julia.

Ein ängstlicher Löwe

Florian Werner darf sich beim nächsten Uni-Musical höchstwahrscheinlich schon mit einem Doktortitel vor seinem Namen schmücken. Der Ostendorfer-Absolvent arbeitet gerade an seiner Promotion, hat aber als Uni-Musical-"Urgestein", das schon bei "Cats" und "Natürlich Blond" zentrale Charaktere verkörperte, die Gelegenheit genutzt, noch einmal eine Hauptrolle – dieses Mal als ebenso ängstlicher wie lustiger Löwe – zu spielen.

Florian erinnert daran, dass das Nürnberger Uni-Musical bundesweit die größte semiprofessionelle Musical-Produktion darstellt. Und dass es nicht nur für ihn eine besondere Ehre bedeutet, dabei sein zu dürfen.

Weitere Informationen und Eintrittskarten gibt es unter www.uni-musical.de und in der Geschäftsstelle der "Neumarkter Nachrichten", Mühlstraße 5 in Neumarkt. Es gibt 20 Prozent Rabatt für ZAC-Karteninhaber der NN.

hvd