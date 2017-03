Junge Tankpreller am Alpenrand gestoppt

Beilngries: 22-Jähriger hatte keinen Führerschein - Jugendliche Beifahrerin galt als vermisst - vor 1 Stunde

BEILNGRIES - Am Samstag kam es um 16.30 Uhr zu einem Tankbetrug an der A9-Rastanlage Köschinger Forst. Ein Pärchen hatte dort getankt und ist ohne ihre Tankschuld in Höhe von 22,88 Euro zu bezahlen in Richtung München weiter gefahren.

Polizeikelle © News5



Der Geschäftsführer der Tankstelle erstattete umgehend bei der Polizei in Beilngries Anzeige. Hierbei übergab er Bilder der Überwachungskamera, auf denen die Personen sowie ihr Kennzeichen samt Fahrzeug zu sehen waren.

Der Pkw wurde zeitnah zur Fahndung ausgeschrieben, was dazu führte, dass noch am selben Abend das betrügerische Pärchen von den Kollegen in Rosenheim gestellt werden konnte. Hierbei kam zu Tage, dass der 22-jährige Fahrer keinen Führerschein besitzt und seine 16-jährige Begleiterin in NRW als vermisst gemeldet war.

Der Ausflug war somit zu Ende. Die beiden wurde in Gewahrsam genommen, das Fahrzeug sichergestellt, und der Fahrer muss sich gleich wegen zwei Straftaten verantworten.

