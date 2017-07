Jungs vom Circusverein siegen bei Varietéfestival

Hannes Bierschneider, Silas Meier und Paul Straubmeier überzeugten in München - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Die Jungs vom Circusverein Neumarkt konnten schon wieder einen Preis holen. Die "Cascades" siegten im GOP München.

Die „Cascades“ vom Circusverein Neumarkt siegten beim Kinder- und Jugend-Varietéfestival im GOP München. © Foto : Stefan Bierschneider/oh



Bereits das sechste Mal trafen sich die besten Nachwuchskünstler aus ganz Süddeutschland zum Kinder- und Jugend-Varietéfestival im GOP München. Aus über 100 Bewerbungen wurden zwölf Showacts ausgesucht, die ihre eigenen Choreografien auf der Bühne des GOP Varieté, auf der sonst nur Weltklasseartisten stehen, präsentierten. Insgesamt 46 Teilnehmern im Alter von zwölf bis 19 Jahren traten an. Alle Plätze waren seit Wochen ausverkauft.

Das Programm reichte dabei von Strapaten und Kontorsion über Parcours bis hin zu Chinese Pole. Eine Kinderjury sowie eine hochkarätig besetze Erwachsenen-Jury hatte über die Vergabe von drei attraktiven Preisen zu entscheiden. So gaben dieses Jahr unter anderem Ex-Skispringer Dieter Thoma, Süddeutsche Zeitung-Redakteurin Barbara Hordych und GOP-Künstler und -Regisseur Andreas Wessels ihre fundierte Meinung ab. Hannes Bierschneider (14), Silas Meier (12) und Paul Straubmeier (13) vom Neumarkter Circusverein zeigten ihre Nummer "Cascades". Sie entstand ursprünglich für das Circusfestival anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Circusvereins. Am Ende durften damals die Zuschauer abstimmen, welche Nummer ihnen am besten gefallen hatte. Auch hier konnten die "Cascades" siegen.

Als Preis erhielten sie damals einen gemeinsamen GOP-Besuch. Natürlich war dann die Freude sehr groß, als sie unter den zahlreichen Bewerbern für das Kinder- und Jugendfestival im GOP ausgesucht wurden. Seit Ostern stand fest, dass sie bei "Talents" dabei sein dürfen.

Die drei Jungs, die schon immer täglich viele Stunden jonglieren, Kraft- und Beweglichkeitsübungen machen und turnen, hatte der Ehrgeiz gepackt. Unter der Anleitung ihres Trainers Jannik Radeck wurde noch eine Würfelkonstruktion mit einem zwei Meter hohem Plateau und einer Frontplatte für Wandsalti in die Nummer eingebaut.

Häufig trainierten sie im Garten der Radecks, perfektionierten ihre Kunststücke und bauten lustige Szenen ein. Es entstand eine sehr beeindruckende, mit Höchstleistungen gespickte, aber lustige Nummer, die dann auch das GOP-Publikum sowie die Jury mitriss.

Die Freude war riesengroß, als sie am Ende der Show als Sieger prämiert wurden. Sie erhielten den Sponsorenpreis, gestiftet von Spotcom GmbH & Co. KG., das heißt sie bekommen ein Coaching durch einen GOP-Künstler oder -Regisseur.

Zudem gewann den Sonderpreis, einen Gastauftritt im Rahmen einer GOP-Showpremiere, eine geniale Strapatennummer und den Preis der Kinderjury eine unglaublich perfekte Einradnummer vom TSV Neunkirchen am Brand.

Wer die "Cascades" live erleben möchte, kann heute zum Straßenfest vor dem Artico in der Gartenstraße 3 kommen. Hier zeigen von 14 bis 22 Uhr insgesamt 97 unterschiedliche Gruppen ihre extra dafür einstudierten Shows. Die Gewinner des GOP treten im Block ab 19 Uhr auf.

