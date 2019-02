Jura-Bike sorgte für Frühlingsgefühle bei Motorradfahrern

Große Jurahalle in Neumarkt war am Wochenende Treffpunkt für Biker der gesamten Region - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Vollblut-Bikern hat es am sonnigen Wochenende schon in der Gasgebe-Hand gezuckt. Für einen Vorgeschmack auf die Freuden des Motorradfahrens gab es die Messe Jura-Bike in der Großen Jurahalle mit reichlich Angeboten rund ums Zweirad.

Platzhalter))Querbeet schauen sich Franz Wachauf und sein Biker-Kollege aus Ezelsdorf auf der Messe um. Sie blättern in den Airbrush-Motiven von Wolfgang Zeh aus Bietigheim-Bissingen, weil sie für ihre Gruppe aus sechs bis acht Fahrern mal ein T-Shirt für gemeinsame Unternehmungen gestalten wollen. Die Saison beginnt für sie erst am 1. März – erst ab dann gilt das Kennzeichen.

Blitzender Chrom und breite Reifen gab es zuhauf in der Jurahalle zu sehen. © Fotos: Michael Matejka



Weiter hinten informiert die Karawane Oberpfalz über ihre Teilnahme an der humanitären Rallye "Europa-Orient". "Noch 83 Tage sind es bis zum Start, der Countdown läuft", sagt Teamchef Sepp Endres, der sich mit fünf Mitstreitern auf den Weg nach Jordanien macht. An den Motorrädern wurde und wird noch gearbeitet, Christoph Kerschensteiner hat als Werner-Fan sein Bike mit Bierhaltern, Kerzenständer und Sissybar mit Gitarrenhalterung ausgestattet.

Mehrere Projekte unterstützt

Noch einiges Organisatorische ist zu klären, dann brauchen die Fahrer noch etwas Fahrpraxis mit ihren Bikes, sagt Stefan Endres. Sie unterstützen unter anderem den Verein Schutzengel gesucht, der in Bosnien ein Heim für Waisenkinder unterhält, die Aktion Schuhe für Bulgarien und machen mit bei der Löffelsammlung für ein Projekt von Uri Geller, das für einen guten Zweck versteigert wird.

Mit breiten Hinterreifen warten unter anderem die Motorräder von Indian Motorcycles auf Interessenten. Die US-amerikanische Marke sei noch zwei Jahre vor Harley Davidson gegründet worden, ging in den 1950ern pleite und wurde 2011 von Polaris wiederbelebt, erzählt Michael Zelnhefer von Rothsee-Choppers.

Auch Zubehör vom Helm über Unterwäsche bis zu gravierten Tankdeckeln war zu haben. Die Biker standen Schlange – bis zur ersten Tour ist es nicht mehr lang hin.

Nostalgische Motive für den Helm oder lieber Rallye-Streifen: Neben aktuellen Motorrad-Modellen verschiedener Fabrikate war auch jede Menge Zubehör in der Großen Jurahalle zu sehen.



kay