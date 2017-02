Jura-Bike weckt die Vorfreude auf die Zweirad-Saison

Messe in Neumarkt lockt 4000 Motrorradfahrer aus der ganzen Region - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Noch ist es kalt, trübe und nass, doch bald schon werden die Motorräder aus ihrem Winterschlaf geholt. Kein Wunder, dass sich fast 4000 Menschen bei der Zweiradmesse in der Großen Jurahalle tummeln.

Der Trend geht zum „Naked Bike“, also nackten Motorrad, befreit von unnötigen Verkleidungen. „Der Kunde will wieder mehr von dem Motor und dem Rahmen sehen“, sagt Matthias Deierler von Jura-Bike by Autohaus Bauer.

Der gerade Lenker führt zu einer aufrechteren Körperhaltung, man spürt den Fahrtwind ganz anders und so ist auch geringere Motorleistung gefragt. Maximal 140 PS haben die Naked Bikes, die vor einigen Jahren noch so gefragten Supersportler wie die giftgrüne Ninja-Reihe von Kawasaki lockten Geschwindigkeitsfanatiker mit bis doppelt so hohen PS-Werten.

Die Bandbreite der vorgestellten Motorräder reichte von den auf Supermoto- und Gelände-Maschinen spezialisierten Finnen von Husquarna über die japanischen Massenhersteller, den deutschen Platzhirsch BMW bis hin zu den Cruisern von Indian oder Harley Davidson.

Deren Fans, meist etwas älter und gerne etwas Betuchter, können ihr Bier aus einem original Shovelhead-Motorblock zapfen. Klaus Cichon von der „Oberfränkischen Chopper Crew“, einer auf die Instandhaltung alter Motorräder spezialisierten Wekstatt bei Coburg, kam die Idee, als er ein Geschenk für ein Club-Jubiläum suchte. Als er den defekten Motor auf dem Altmetallhaufen sah, dachte er sich: „Der ist zu schade zum Wegwerfen“. Also entfernte er Kurbelwelle und andere Innereien, schaffte so Platz für Schläuche und Hähne.

