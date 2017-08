Jura-Volksfest 2017: Alle Bildergalerien auf einen Blick

An allen Tagen waren unsere Fotografen rund um die Jurahallen unterwegs - vor 9 Minuten

NEUMARKT - Elf Tage dauert das Neumarkter Jura-Volksfest 2017. Unsere Fotografen waren immer für Sie unterwegs und haben viele tolle Bilder mitgebracht von Party-People, von Teppichfliegern und anderen Besuchern.

Ein heftiger Duscher, der der Stimmung aber keinen Abbruch tat, ging am Freitag Abend über dem Festplatz in Neumarkt runter.

Donnerstag auf'd Nacht: Das waren ERwin und die Heckflossen in der großen und die Gaudinudeln in der kleinen Jurahalle.

Einen lauen Sommerabend verbrachten die Neumarkter am Volksfest. Viele nutzten den anstehenden Feiertag, um entweder einen gemütlichen Abend am Biertisch zu verbringen und gemütlich über den Festplatz zu flanieren; oder feiernd auf den Bänken zu singen, zu tanzen und zu schunkeln. Für die passende Stimmung sorgte in der großen Jurahalle die Band Donnaweda. - eine Partyband mit bayerischen Akzent. In der kleinen Jurahalle sorgten die Woidrocker für rockige Partystimmung.