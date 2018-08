Jura-Volksfest 2018: Alle Bildergalerien auf einen Blick

NEUMARKT - Zehn Tage herrscht in Neumarkt der Ausnahmezustand. Unsere Fotografen sind an jedem Tag am Jura-Volksfest 2018 unterwegs. Das Ergebnis Ihrer Arbeit findet Ihr hier.

Die Reporter der Neumarkter Nachrichten waren jeden Tag am Volksfestgelände. Ihre Eindrücke vom Jura-Volksfest 2018 können sie in unserem Ticker nachlesen.

Bilderstrecke zum Thema Shetties und Sonnenschein: Pferdeschau am Jura-Volksfest 2018 in Neumarkt Groß und klein, hell und dunkel, Pony oder Pferd, Fohlen oder ausgewachsen: Bei der Pferdeschau in Neumarkt gab es für jeden das richtige Ross. Über 8000 Besucher strömten für dieses Großereignis nach Neumarkt.



Bilderstrecke zum Thema Biergartenwetter und Party zum Finale: Jura-Volksfest 2018 In bester Feierlaune haben die Volksfestgänger am Montag die letzten Stunden des Jahresereignisses genossen. Für die meisten gab es kein Halten mehr. Alle tanzten auf den Bänken.



Bilderstrecke zum Thema D'Rebell'n und Champane heizen das Jura-Volksfest am Samstag ein Zwar befindet sich das Volksfest bereits im Endspurt, allerdings wurde in beiden Jurahallen am Samstag nochmal ordentlich gefeiert. Mit der Stimmungsband D'Rebell'n bekamen die Besucher die volle Dröhnung Volksmusik - währenddessen sorgte Champane mit Party-Krachern in der kleinen Halle für gute Stimmung.



Bilderstrecke zum Thema Gipfelstürmer und Linedance: Der Montag am Jura-Volksfest 2018 Sie gehören zum Neumarkter Volksfest wie die "Wilde Maus" oder das Weinzelt: Wenn die "Gipfelstürmer" zum Tanz bitten, steht selbst die große Jurahalle schon längst auf den Bänken, bevor der erste Ton überhaupt gespielt ist. Ein ziemliches Kontrastprorgamm lief dabei in der kleinen Jurahalle ab, wo mit CB 66 alle Freunde des Linedance-Country voll auf ihre Kosten kamen.



Bilderstrecke zum Thema Der Kindernachmittag am Juravolksfest 2018 Familiennachmittag am Volksfest – das bedeutet nicht nur günstige Preise, sondern auch ein spezielles Spaßprogramm für Kinder. In der Kleinen Jurahalle zeigte Rinaldo seine Späße.



Bilderstrecke zum Thema Wilde Maus und Partyzelte: Der Samstag auf dem Jura-Volksfest 2018 Rund ging's auf dem Jura-Volksfest - und das nicht unbedingt nur auf dem Kettenkarussell. Bei viel Bier und musikalischer Untermalung wurde im Zelt gefeiert. Besonders schön anzuschauen war das Festgelände nach Sonnenuntergang - da war nämlich alles schön bunt beleuchtet.



Bilderstrecke zum Thema Neumarkt schunkelt: Freitag auf dem Jura-Volksfest 2018 Hoch die Krüge und rauf auf die Bank: Gleich zum Auftakt des Neumarkter Volksfestes 2018 war die Jurahalle am Freitag gut gefüllt. Viele Oberpfälzer starteten das Wochenende bei Live-Musik und einem kühlen Hellen - die Stimmung hätte besser kaum sein können. Noch bis zum 20. August gibt es volles Programm auf dem Volksfestplatz.



