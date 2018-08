Jura-Volksfest in Neumarkt: Lieber Evolution als Revolution

NEUMARKT - Seine Hauptarbeitsgeräte sind in diesen Tagen sein Handy, sein Fahrrad, der Gabelstapler und zwangsläufig der Computer. Ihn auf dem Neumarkter Festgelände zu finden, ist nicht leicht. Egal, wo man hinkommt, er ist schon wieder weg – der Festwirt Albert Zollbrecht in seinem Element. "Es läuft alles, es passt alles", sein Kommentar.

Bleibt es annähernd so heiß, dann wird der Durst bei den Volksfestbesuchern groß sein. © Günter Distler



Auch in diesem Jahr setzt das Orga-Team aus Oberbürgermeister, Festreferent, Festwirt, Festbrauerei und Schaustellern beim Jura-Volksfest bewusst auf das bewährte Angebot. Eine vielfältige Auswahl kulinarischer Spezialitäten von deftig-bayrisch, fischig bis vegetarisch und zahlreiche, moderne Fahr- und Schaugeschäfte sorgen auch dieses Jahr wieder für die richtige Volksfestatmosphäre.

In den Jurahallen werden bekannte Blas- und Showkapellen sowie Bands aus der Region eine für alle Generationen stimmungsvolle Unterhaltung mit traditioneller und moderner Musik bieten. Festwirt Albert Zollbrecht hat auch dieses Jahr wieder beliebte Musikgruppen wie die Gipfelstürmer und die Best-of-Band verpflichtet. "Shark", die "Maxxx-Partyband" und die "Baggmers-Buam" treten hingegen erstmals auf dem Jura-Volksfest auf.

Ein buntes Rahmenprogramm mit Familien- und Seniorennachmittagen, einem Tag für Menschen mit Behinderung, dem Festzug am ersten Sonntag, der traditionellen Pferde- und Fohlenschau am letzten Montag und natürlich das Schlussfeuerwerk runden das Programm ab.

Auch der Sport, so Albert Zollbrecht, bildet in diesem Jahr wieder einen wichtigen Programmteil. Am Mittwoch, 15. August, empfängt der ASV Neumarkt auf dem DJK-Sportplatz hinter den Jurahallen den FC Würzburger Kickers II zum Bayernliga-Heimspiel.

Mattenkampf und Weltrekordversuch

Am zweiten Festsonntag treffen am Vormittag die Ringer des ASV Neumarkt in der großen Jurahalle auf den AC Röhlingen. Am späten Nachmittag versucht sich Michael Sturm erneut am Weltrekord im Maßkrugstemmen.

Das Festbier zum Jura-Volksfest wird heuer von Glossner gebraut. Michael Gloßner erklärte während der Bierprobe, dass die Brauerei auf 444 Jahre Erfahrung im Bierbrauen zurückgreifen kann. So passen denn auch die Stammdaten: Das Bier besitze 13,3 Prozent Stammwürze und weise einen Alkoholgehalt von 5,5 Prozent auf.

Das Festbier bekam viel Lob von allen Seiten: "Ein hervorragendes Volksfestbier, das einen schon optisch durch seine tolle Farbgebung und mit einem schönen Schaum Lust auf den Genuss macht", fand OB Thumann. Esschmecke "hopfig, malzig, süffig, ausreichend süß und gehe gut rein und auch leicht wieder raus".

Zudem halte sich der Bierpreis seit drei Jahren auf einem eher moderaten Niveau von 7,30 Euro. Das könne sich im Vergleich mit anderen Festen in der Region durchaus sehen lassen.

"Am erfolgreichen Grundkonzept des Neumarkter Jura-Volksfests wird nicht gerüttelt", betont Festreferent Richard Graf. "Das heißt nicht, dass wir das Ganze nicht genau im Auge hätten. Immer wieder werden wir neue Varianten prüfen und besonders bei den Fahrgeschäften differenzieren. Unzählige zufriedene Gäste bestätigen uns in dieser Haltung."

Bis zu 300 000 Besucher jedes Jahr: Das sei eine gewaltige Zahl und Verantwortung, so Graf weiter. Dabei sei man gar nicht an Massenrekorden interessiert: "Wir wollen gar nicht noch mehr Besucher auf dem Jura-Volksfest."

An dem Erfolgsmodell Jura-Volksfest "justieren wir an kleinen Schrauben". Etwa an den Öffnungszeiten: "Gibt es da eventuell einen zu ändernden Bedarf?" Andere Frage: Soll der Bedienbereich in den Hallen ausgeweitet werden und/oder das Bon-System? Aber alles immer behutsam und mit Augenmaß: "Wir wollen keine Revolution, sondern eine Evolution – einen stets wachen Blick, um im gegebenen Rahmen das Gute noch etwas besser zu machen", sagt der Festreferent. "Deshalb renne ich jeden Tag mit offenen Ohren herum und bin allen guten Ideen aufgeschlossen."

Der BRK-Kreisverband engagiert sich auch heuer wieder wie jedes Jahr auf dem Jura-Volksfest Neumarkt mit seinen Dienstleistungen und Hilfsangeboten. Da wäre zum einen der "Glückshafen", den Generationen von Volksfestbesuchern noch aus Kindertagen in Erinnerung haben: "Den ganzen Abend habe ich meinen Hauptgewinn – eine Riesenschlange – mit durchs Volksfest und Bierzelt geschleppt." An die 100 Personen helfen mit an der Los-Bude. Allein 30 Sanitätskräfte extra unterstützen und begleiten den Festzug am kommenden Sonntag.

Sanitäter in Stellung

Etwa 130 Sanitätskräfte sind am Festplatz in den fest eingerichteten Stationen stets hilfsbereit zur Stelle. Im vergangenen Jahr waren die Mehrzahl der zu versorgenden Wunden Schnitt-, Platz- und kleinere Stichverletzungen, sagt Kerstin Seger vom BRK.

Je nach Wetterlage und fortgeschrittener Tages- und Nachtzeit kamen noch Herz- und Kreislaufprobleme, Blasenversorgungen an den Laufwerkzeugen sowie Prellungen und Frakturen hinzu. Einige alkoholbedingte Einsätze waren auch zu verzeichnen. Eine Zunahme im Vergleich der Jahre sei aber nicht zu verzeichnen.

