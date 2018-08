"Jurablitz" schlägt wieder am Neumarkter Volksfest ein

Die einzige Volksfest-Zeitung der Welt erscheint an den beiden Fest-Sonntagen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Kein Jura-Volksfest in Neumarkt ohne die kostenlose Volksfestzeitung der Neumarkter Nachrichten: Auch 2018 brauchen die Besucher an beiden Festsonntagen nicht auf die Abendausgabe der beliebten Gazette verzichten.

Die Volks-Festzeitung der Neumarkter Nachrichten wird auch 2918 wieder verteilt. Foto: André De Geare



Nimmt der „Jurablitz“ doch gerne aktuelle Themen aus Neumarkt und vor allem die „Großkopferten“ auf die Schippe; aber mehr liebevoll als hämisch. Neben Klatsch und Tratsch gibt es wieder wichtige Neuigkeiten vom Wochenende, wobei die aktuellen Ergebnisse aus dem lokalen und globalen Sport nicht fehlen. Also zugreifen, wenn unsere Jurablitz-Mädels Lisa, Corinna, Gina und Carla am Sonntagabend die Sonderausgabe auf dem Festplatz verteilen. Das besondere Schmankerl am ersten Volksfest-Sonntag: Der Jurablitz präsentiert sämtliche Kandidaten zur Wahl von „Miss und Mister Jura-Volkfest“, die sich der Abstimmung im Internet stellen.