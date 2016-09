Juragolfer werden bayerischer Meister

Ü35-Team aus Hilzhofen holt sich den Titel gegen Augsburg - vor 1 Stunde

PISLACH/HILZHOFEN - Die AK35-Mannschaft des Jura Golf e.V. Hilzhofen hat im Endspiel um die bayerische Meisterschaft sensationell den GC Augsburg besiegt. Dabei kam der erste Mannschaftstitel auf Landesebene für den Aufsteiger in die erste bayerische Liga mehr als überraschend.

Sie haben beim Jura Golf Hilzhofen Vereinsgeschichte geschrieben: Andreas Sippl, Thomas Zwilling, Michael Popp, André Drossard, Christian Casper und Thomas Wolkersdorfer. © Foto: privat



Sie haben beim Jura Golf Hilzhofen Vereinsgeschichte geschrieben: Andreas Sippl, Thomas Zwilling, Michael Popp, André Drossard, Christian Casper und Thomas Wolkersdorfer. Foto: Foto: privat



Austragungsort war die Anlage des Golfclub Straubing, der durch viele Wasserhindernisse und Ausgrenzen geprägt ist. So entwickelte sich von Anfang an ein dramatisches Match mit vielen Führungswechseln. Aufgabe der sechs Hilzhofener war es, den jeweils zugelosten Augsburger Gegner im Lochwettspiel – wer an einem Loch weniger Schläge benötigt, gewinnt das Loch, sonst wird es geteilt – niederzuringen.

In der ersten Partie hatte André Drossard, der aktuelle Clubmeister der Juragolfer, den Sieg schon vor Augen, doch sein Kontrahent konnte mit einem Birdy auf dem 17. Loch (Par 3) ausgleichen. Beide spielten Par auf der 18 und so stand es 0,5:0,5.

Vizepräsident Michael Popp hatte nach fünf gespielten Löchern schon drei mehr verloren als sein Gegner. Doch nach der neunten Spielbahn hatte er den Ausgleich hergestellt und erarbeitete sich eine Zwei-Loch-Führung. So ging der Punkt nach Hilzhofen.

Unterdessen musste sich Thomas Wolkersdorfer schon nach 13 gespielten Löchern seinem überragenden Gegner geschlagen geben. Es stand 1,5:1,5. Auch Christian Casper tat sich in der ersten Hälfte der Partie schwer. Doch ab der neunten Spielbahn drehte er das Match sukzessive zu seinen Gunsten und ging so mit einer knappen Führung auf die letzte Spielbahn. Nach einem perfekt platzierten Drive und zwei Abschlägen ins Wasserhindernis seines Gegners gab dieser das Match auf: Führung für Hilzhofen.

Keine guten Karten hatte Andreas Sippl, der mit einem Zwei-Loch-Rückstand auf die 17. Spielbahn kam. Mit einem perfekten Abschlag und einem verwandelten Birdy-Putt zwang er seinen Gegner mit der Chance zum Ausgleich aber noch auf die letzte Spielbahn.

Unterdessen wollte Mannschaftscaptain Thomas Zwilling mit einer Ein-Loch-Führung auf der 17 den Sieg seiner Truppe sicherstellen. Beide Spieler brachten ihren Abschlag auf dem Grün unter und hatten die Birdy-Chance.

Nachdem sein Gegner seinen Putt nicht verwandelte, zeigte Zwilling, warum er dieses Jahr auch bayerischer Einzelmeister der AK35 geworden ist, und verwandelte seinen Putt nervenstark zum Sieg in dieser Partie und zum Gewinn der bayerischen Meisterschaft für die Hilzhofener. Der Jubel der Spieler, Caddies und Fans erreichte auch den auf der Achtzehn noch kämpfenden Sippl, der das Match daraufhin zum Endstand von 3,5:2,5 verloren gab, um mit seiner Mannschaft gebührend zu feiern.

Der Dank von Captain Thomas Zwilling richtete sich auch an die Ersatzspieler Jürgen Loichinger und Jörg Mosler, die in den Gruppenspielen ihren Anteil am Finaleinzug hatten. Gleich am nächsten Wochenende geht es zur Deutschen Mannschaftsmeisterschaft in den GC Hösel bei Düsseldorf. Die Top40 (Ü40)-Truppe der Juragolfer kämpft Ende September in Bad Abbach um den Nordbayerischen Meistertitel.

nn

Mail an die Redaktion