Jurasteig: Ein Sahnestück für Wanderer

Tour in Stuttgart als „Qualitätsweg wanderbares Deutschland“ prämiert - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Der Wanderweg Jurasteig gehört zur Creme de la Creme der Deutschen Wanderwege: Nun erhielt der Landkreis Neumarkt auf der CMT Stuttgart die entsprechende Qualitätsurkunde.

Landrat Willibald Gailler (2.v.li.) hat es schriftlich: Der Jurasteig gehört zur Creme de la Creme der deutschen Wanderwege. © Foto: privat



Mit dem Zertifikat „Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ des Deutschen Wanderverbandes wurde der Wanderweg Jurasteig dort ausgezeichnet. Der Präsident des Deutschen Wanderverbandes, Hans-Ulrich Rauchfuß, überreichte die Auszeichnung an Landrat Willibald Gailler und gratulierte zu der in vorbildlicher Zusammenarbeit erbrachten Leistung zur Förderung eines qualitätsorientierten Wandertourismus.

Gailler gab diesen Dank weiter an die mitbeteiligten Landkreise Kelheim, Regensburg und Amberg-Sulzbach sowie die Anliegergemeinden am Jurasteig. Für den Landkreis Neumarkt hob er besonders den Alpenverein Neumarkt für sein vorbildliches Engagement bei der Betreuung des Jurasteigs hervor. Er dankte allen Akteuren und Mitwirkenden in der Region für deren Einsatz. Ohne die vielen Helfer könnten die Wanderwege in der Region nicht angeboten werden.

Vor zehn Jahren startete die Qualitätsoffensive „wanderbares Deutschland“ zur Verbesserung der Wege in den deutschen Wanderregionen, gemeinsam mit dem Deutschen Tourismusverband. Ein Kernstück der Qualitätsoffensive ist die Zertifizierung der Qualitätswanderwege.

Nur Wanderwege, die aufgrund ihrer Attraktivität und einer gesicherten nachhaltigen Pflege höchsten Ansprüchen gerecht werden, erhalten diese Auszeichnung. In einem umfangreichen Prüfungsverfahren mit Begehung durch unabhängige Prüfer werden die betroffenen Wege auf Herz und Nieren geprüft. Diese Prüfung hat der Jurasteig, ein außergewöhnlicher Rundwanderweg durch die Landkreise Kelheim, Regensburg, Amberg und Neumarkt, mit Auszeichnung bestanden.

Mehr zum Jurasteig: www.jurasteig.de oder www.tourismus-landkreis-neumarkt

nn