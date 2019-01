K&L Ruppert: Filiale in Neumarkt bleibt

14 Niederlassungen machen dicht Keine Entlassungen vorgesehen - vor 36 Minuten

NEUMARKT/WEILHEIM - Die Restrukturierung der Modekette K&L läuft, 14 der 54 Filialen werden geschlossen. Die Neumarkter Niederlassung ist nicht betroffen.

Bleibt: Die Filiale von K&L Ruppert am Oberen Markt in Neumarkt. © Foto: Wolfgang Fellner



Planmäßig wurde nun am 1. Januar das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung eröffnet. Dazu werden einige Maßnahmen umgesetzt, heißt es in einem Pressetext; bis Ende April sperren 14 momentan insgesamt 54 Filialen in Bayern, Baden-Württemberg und Sachsen zu. Derzeit arbeiten in allen Niederlassungen knapp 200 Mitarbeiter.

Alle betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können in einer anderen K&L-Filiale weiterbeschäftigt werden. Gleichzeitig werde K&L die bestehenden Filialen modernisieren und das Sortiment optimieren, heißt es weiter in dem Pressetext von K&L.

Auf den laufenden Geschäftsbetrieb habe das Insolvenzverfahren dies keine Auswirkungen.

Trotz des schwierigen Marktumfelds und des negativen Trends in der gesamten Branche könne K&L auf ein positives Weihnachtsgeschäft sowie einen guten Start ins neue Jahr 2019 zurückblicken, so Jens Bächle, CEO bei K&L.

nn