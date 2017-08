K + L Ruppert unter neuer Führung

Verkauf an Finanzvorstand Bächle — Unternehmer konzentriert sich auf die Immobilien - vor 32 Minuten

WEILHEIM/NEUMARKT - Die Unternehmerfamilie Ruppert zieht sich aus dem operativen Handelsgeschäft des traditionsreichen Modekonzern K&L Ruppert zurück. Das Modehaus ist auch mit einer Filiale in Neumarkt vertreten.

Dazu wird das Handelsgeschäft von K&L Ruppert im Zuge eines Management-Buy-Outs mit Wirkung zum 1. September 2017 an Jens Bächle verkauft. Bächle ist Finanzvorstand von K&L Ruppert. Er wird künftig als alleiniger geschäftsführender Gesellschafter neuer Eigentümer des Unternehmens K&L Handels-KG sein. Bächle verfügt über langjährige Erfahrung in der Textilbranche – unter anderem in führender Position bei Tom Tailor – und bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ebner Stolz.

Die K + L Ruppert-Filiale am Oberen Markt in Neumarkt. © Wolfgang Fellner



Die K + L Ruppert-Filiale am Oberen Markt in Neumarkt. Foto: Wolfgang Fellner



In seiner Verantwortung wird er die Neuausrichtung der Kollektionen, die Optimierung der Verkaufsflächen, die Kundenansprache, zusätzliche Onlineaktivitäten und die Kostenoptimierung vorantreiben, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens, das auch in Neumarkt mit einer Filiale vertreten ist.

Karl Ruppert, Unternehmensgründer und Beirat von K&L Ruppert, kündigte an, dass sich die Gründerfamilie aus dem Handelsgeschäft zurückzieht. Es sei um eine geordnete und zukunftsfähige Nachfolgeregelung gegangen. Die Unternehmerfamilie Ruppert wird sich künftig in der Firmengruppe Real Estate Ruppert (RER GmbH & Co. KG) auf die Verwaltung und Weiterentwicklung des bestehenden Immobilienportfolios konzentrieren. Sie wird der K&L Handels-KG mit der Vermietung von einigen Standorten weiterhin als Geschäftspartner verbunden bleiben. K&L Ruppert verfügt über 57 Filialen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Thüringen.

nn