"K3" mit Kino, Kabarett und viel Musik

„K3 NEUMARKT - "K3 — Kunst, Kultur, Kino" setzt seine Stummfilm-Reihe fort mit dem Lubitsch-Film "Schuhpalast Pinkus". "Miller The Killer" wird den Film musikalisch untermalen und eröffnet damit am Samstag, 19. Januar, um 20 Uhr im Turnerheim die neue Veranstaltungsreihe.

Franz Müller und Heinz Kühnlein vom K3-Vorstand präsentierten die neue Veranstaltungsreihe des Kulturvereins. © Foto: K3



NEUMARKT — "Kino", das dritte "K" von "K3", muss natürlich etwas Besonderes, nicht Alltägliches sein. Geboten wird ein Kinoerlebnis wie vor 100 Jahren, als die Bilder erst laufen lernten und in den Kinos live dazu musiziert wurde, meist am Klavier.

Dieses Mal bringt K3 wieder einen Film des Schauspielers und Regisseurs Ernst Lubitsch (1892-1947). "Miller the Killer", alias Walter Molitor, ist in der Szene im gesamten deutschsprachigen Raum seit Jahrzehnten bekannt als virtuoser Stummfilm-Pianist. Neben dem Hauptfilm wird er weitere filmische Highlights begleiten.

Paul's Barber Shop bringt am Samstag, 26. Januar, im "Raumwerk" einen musikalischen "Rundumschnitt" der stürmischen 1920er bis hin zu den swingenden 1950er Jahren. Die Neumarkter Band ist bekannt für ihre "handgemachte Musik", mit der die Musiker den authentischen Sound dieser Zeit treffen.

Am Freitag, 8. Februar, gastiert Werner Meier um 19.30 Uhr im Turnerheim. Der Meister des hintersinnigen Humors schafft leichtfüßig und verschmitzt den schwierigen Drahtseilakt zwischen ernsten Themen und guter Unterhaltung, jenseits von Schenkelklopfer-Klamauk und Zotendrescherei. Seine Lieder kommen so locker daher, berühren aber weit über den kurzen Lacher hinaus. Er entführt sein Publikum in die meierisch-bayerisch-verquere Welt.

Kabarett mit Barbara Weinzierl steht am Samstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr im Turnerheim auf dem Programm. "Wir müssen reden! Sex, Geld und Erleuchtung" heißt das aktuelle Soloprogramm. Die Münchner Schauspielerin und Kabarettistin mit österreichischem Migrationshintergrund ist eine Meisterin des Rollenkabaretts. Sie präsentiert in ihrer Show mit pointiertem darstellerischem Können einen dynamischen Kabarett-Comedy-Cocktail, gewürzt mit Elementen des Improvisationstheaters.

Vorfreude auf Fasching

Ein voller Erfolg war der erste Kunst- und Kulturfasching. Den Besuchern war eine bunte Palette von Darbietungen geboten, von Tanz über Akrobatik, Ballett, Comedy bis zur Festrede des unnachahmlichen Alois Haunschild.

Die meisten der Künstler des letzten Jahres werden wieder dabei sein, wenn am 2. März ab 20 Uhr im Foyer der Residenz gefeiert wird. Einige weitere Attraktionen werden noch dazukommen. Und natürlich gibt es auch wieder mitreißende Musik.

Musik-Kabarett im Raumwerk: mit Wolfgang "Wuffi" Kamm gibt es am Samstag, 16 März, ab 20 Uhr. Der Oberpfälzer gilt ja eher als ruhiger wortkarger Typ. Was mag wohl bei diesem Exemplar schief gelaufen sein? Wortkarg? Wolfgang "Wuffi" Kamm ist alles andere. Musiker und Schauspieler, irgendwas von allem, irgendwo dazwischen: "Mundart — Pop — Kabarett" nennt er das Genre, dem seine Programme zuzuordnen sind.

Volkssänger "Weiherer" kommt am Freitag, 5. April, um 19.30 Uhr ins Turnerheim. Dank ihm und seinem millionenfach geklickten Internet-Video kennt mittlerweile ganz Deutschland die Postleitzahl von Brunsbüttel. Doch Weiherer ist weit mehr als der "25541-Kasperl". Ein Querkopf mit dem hinterhältigen Kichern des Boandlkramers, intelligenten Texten, mitreißender Musik, bissigem Humor.

Letztes Jahr Nosferatu, heuer Metropolis. Der zweite Stummfilm-Klassiker, den die gelernte Kontra-bassistin Lizzy Aumeier, zusammen mit dem Marimbaphonisten und Schlagzeuger Horst Faigle auf kongeniale Art und Weise begleitet, wird am Dienstag, 30. April, um 20 Uhr im Klostersaal im evangelischen Gemeindezentrum gezeigt.

"Cafe Caravan" präsentiert feinsten Gipsy Swing am Freitag, 3. Mai, um 20 Uhr im Klostersaal. Klassische Gipsylieder, Eigenkompositionen und sogar Filmmusik: Cafe Caravan hat alles im musikalischen Gepäck.

Sie wird als "Europas beste Blues-Band" angekündigt: "B. B. And The Blues Shacks". Zu erleben am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr im Foyer der Residenz.

Jammen im Casino

Das zweite Newcomer-Bandfestival "Rock im Hangar" steigt am Samstag, 1. Juni, um 19 Uhr in der Fliegerhalle der Flugsportvereinigung Neumarkt.

Vier junge Neumarkter Bands werden dabei sein, und es wird wieder ein vierstündiges Non-Stop-Porgramm geboten; das heißt, jede Band hat genau eine Stunde, dann geht es mit der nächsten Band weiter.

Im Casino des Flugsportvereins ist auch jeden dritten Donnerstag im Monat "Musi-Jam", der K3-Musiker-Stammtisch. Eingeladen sind alle Musiker, Musikanten, Sänger, die sich einmal zusammen mit anderen ausprobieren wollen.

Karten für alle Veranstaltungen im Vorverkauf in der Tourist-Info im Rathaus.

