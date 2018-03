Kabarett: Feine Nadeln zum Akupointieren

NEUMARKT - Die Aula des Landratsamtes war trotz mehrerer anderer Veranstaltungen zum Internationalen Frauentag beim Kabarettabend mit den "TraumFraun" aus dem Allgäu brechend voll. "Jetzt wird akupointiert" hieß ihr Programm.

Claudia Lau und Elke Hermann (li.) alias die „TraumFraun“ spießten mit spitzer Akupointier-Nadel allerlei Themen auf — im Klimakterium, verrieten sie, werden Frauen zu Energiezentralen, die ICE-Flotten in Gang setzen könnten. © F.: Xaver Meyer



Natürlich kamen vorwiegend Frauen zum Auftritt. Gleichstellungsbeauftragte Daniela Herbrecher sagte eingangs, dass der Internationale Frauentag, der heuer unter dem Motto "Auf Fortschritt beharren" steht, weiterhin notwendig sei. Als Beispiel führte sie nicht nur die ungleiche Entlohnung von Männern und Frauen an; die Altersarmut betreffe zudem in erster Linie Frauen und jede vierte Frau müsse häusliche Gewalt erleiden. Stellvertretender Landrat Helmut Himmler appellierte an die Frauen, ihre Interessen zu bündeln.

Claudia Lau und Elke Hermann nahmen in 90 Minuten ihr Publikum mit auf die Reise zu den Themen, die besonders die Damenwelt im mittleren Alter beschäftigt. Aber Claudia Lau entdeckt schnell in der ersten Reihe einen Mann, den Ludwig. "Bist du Politiker, wenn nicht, dann bleibst du auch die ganze Zeit", meint sie süffisant. Sie hatte recht, weil Helmut Himmlers Stuhl nach der Pause frei bleibt.

Die beiden Künstlerinnen schlüpfen immer wieder in einen weißen Arztkittel, schließlich wird ja "akupointiert". Die kritischen Pointen sitzen, egal ob es um die 85-jährige Krankenschwester geht, die sich wegen der geringen Rente für die Entbindungsstation entschieden hat – zum Baby-Tragen reichen die Kräfte noch, oder um die Geschäftemacherei der Pharma-Industrie.

Die Kabarettistinnen entdecken, dass Frauen in ihrem Alter eine Energiezentrale sind. Die Frau im Klimakterium ist ein wahres Energiewunder. "Manchmal schwitze ich nachts so stark, dass ich mich aus dem Bett schwemmen könnte", gesteht Claudia. Und miteinander könnten die beiden Frauen gar eine ICE-Flotte in Gang setzen.

Ein endloses Feld sind die Kinder, einmal die pubertierenden Sprösslinge, ein anderes Mal die, die endlich das Hotel Mama verlassen haben. Das Muttertier outet sein permanent schlechtes Gewissen. Sind nun Wadenwickel, Zwiebelsäcklein, Schüssler-Salze und Homöopathie bei der Erkältung der Kinder angebracht oder doch ein Antibiotikum? Ist der Mann mal krank, wird er müde belächelt, weil er seinen Schnupfen arg zelebriert.

Die Wege des Gewebes

Die Fitnesswelle hat auch Claudia und Elke erfasst. Bei Pilates müssen sie entdecken, dass "das Gewebe eigene Wege geht". Beim Yoga schauen sie neidisch auf eine Konkurrentin, die den einbeinigen Kranich mustergültig schafft. "Ja, dann flieg doch raus, du dumme Kuh", möchten sie ihr am liebsten zurufen.

Die Goethe-Adaptionen zum "Zauberlehrling", dem "Erlkönig" und dem Osterspaziergang aus dem "Faust" verdienten besonderen Applaus.

Aus dem "Zauberlehrling" wurde "Die Fernbedienung". Die Frau nimmt ihrem schlafenden Mann die Fernbedienung weg, schafft es aber mit ihrem Hin- und Hergezappe nicht, das Programm ihrer Wahl zu finden. Reumütig legt sie das Ding in die Bauchkuhle ihres Mannes zurück. Der wacht auf, drückt einfach die Reset-Taste und das gewünschte Programm ist wieder da.

Begleiteter Erlkönig

Bei der Neufassung des "Erlkönig" geht es um das begleitete Fahren des 17-jährigen Nachwuchses. Die Mutter ist ängstlich, der Sohn kann das überhaupt nicht verstehen. Beim "Osterspaziergang" putzt die Frau das ganze Haus vier Stunden lang mit voller Hingabe und schwuppdiwupp ist es wieder eingesaut, wenn Kinder und Verwandte kommen.

Auf Beethovens "Freude, schöner Götterfunken" passen haargenau die Zeilen "Fülle unterm Rippenbogen", mit dem Claudia Lau und Elke Hermann den "Puffer im Mittelbereich", sprich Bauch, mild lächelnd beschreiben. Und alle dürfen den Refrain mitsingen. Schließlich können sich viele Frauen – und Männer- damit partout identifizieren.

Langanhaltender Applaus war dem Allgäuer Duo für seine spritzige Unterhaltung sicher, in der die Akupointier-Nadeln für Stiche und Sticheleien gezückt wurden.

FRANZ XAVER MEYER