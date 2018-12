Kabarettist Mathis in Berching: "Nüchtern hilft nur Alkohol"

BERCHING - Kabarett, Musikkabarett und Blasmusik bilden den Auftakt im Jahresprogramm in der Kulturfabrik in Berching.

Michael Mathis macht Musik-Kabarett. © Foto: Tilman Weishart



Am Samstag, 19. Januar, kommt der Beilngrieser Hautarzt Michael Mathis nach Berching. In seinen Reisekoffer hat er sein neues Programm "Nüchtern betrachtet hilft nur Alkohol" eingepackt. Bei seinem Musik-Kabarett es um Bier, Wein und schärfere Getränke. Aber: "Alkohol ist auch keine Lösung." Nach Überzeugung vieler Ärzte ist nur derjenige gesund, der schlecht untersucht ist. Ob auch der Doktor aus der Stadt der Zwiebeltreter diese Meinung vertritt, ist nicht bekannt. Aber er wird dem Berchinger Auditorium ziemlich zweideutig sagen: "Verdirb dir nicht den Spaß mit Bier und Leberkas." Und auch statistisch ist er unterwegs, wenn er berichtet, dass die Deutschen mit jährlich 18 Arztbesuchen "Weltmeister" seien. Die Franzosen dagegen seien öfter erotisch unterwegs.

Die weiteren Auftritte in der Kulturfabrik Anfang des neuen Jahres: Am Samstag, 9. Februar, steht Wolfgang Kamm aus Hemau auf der Bühne der Kulturfabrik. Sein Thema: "I mit'm Sepp Kraus". Am Samstag, 16. Februar, gibt es "um a Fünferl a Durchanand" mit Liedern, Dramen und Blasmusik. Am Samstag, 23. Februar, kommt Christian Springer nach Berching mit "Alle machen, keiner tut was". Beginn der Veranstaltungen ist jeweils um 20 Uhr. Karten gibt es bei Hörakustik Ölscher, Pettenkoferplatz 15, Berching,= (0 84 62) 94 24 32, sowie an der Abendkasse.

www.kulturfabrik-berching.de

