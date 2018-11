Kabelfernsehen wird heute in Neumarkt abgeschaltet

Analoger TV- und Radioempfang dann nicht mehr möglich — So klappt die Umstellung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Am heutigen Mittwoch schaltet der Kabelnetzbetreiber Vodafone das analoge Kabelfernsehen in Neumarkt ab. Auch wer sein Radiogerät an das Kabel angeschlossen hat, um UKW-Programme zu empfangen, muss sich nun umstellen. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Analoger Rundfunkempfang wird am heutigen Mittwoch in Neumarkt Geschichte: Der Kabelnetzbetreiber Vodafon schaltet die überkommene Fernsehtechnik ab. Wie geht es weiter? © Foto: Maurizio Gambarini/dpa



Analoger Rundfunkempfang wird am heutigen Mittwoch in Neumarkt Geschichte: Der Kabelnetzbetreiber Vodafon schaltet die überkommene Fernsehtechnik ab. Wie geht es weiter?



Bereits seit Juni 2017 stellen die Kabelnetzanbieter in Deutschland das analoge TV-Signal sukzessive ab. Es wird nur noch in DVB-C (Digital Video Broadcast Cable) gesendet. Die Netzbetreiber planen, die gesamte Abschaltung bundesweit bis Frühjahr 2019 größtenteils abgeschlossen zu haben. Für die Bundesländer Bayern, Bremen und Sachsen gibt es ein Gesetz, das die Abschaltung der analogen Programme (TV und Hörfunk) im Kabel bis Ende 2018 vorschreibt.

Wer ist betroffen?

Betroffen von der Umstellung sind alle Kabelfernsehhaushalte, die ihr Kabelsignal ausschließlich analog empfangen. Das ist derzeit noch knapp jeder zwanzigste Fernseh-Haushalt in Deutschland – vor allem Besitzer älterer TV-Geräte. Neuere Fernseher haben das Empfangsteil für digitales Kabelfernsehen (DVB-C) in der Regel bereits integriert.

Wie steigt man auf digitales Kabelfernsehen um?

Wer im Besitz eines modernen Flachbildfernsehers mit einem DVB-C-Tuner ist, muss lediglich einen neuen Sendersuchlauf durchführen. Wer noch ein älteres Fernsehgerät hat, benötigt einen digitalen Receiver mit DVB-C-Tuner, den man einfach an die Kabel-Dose anschließt und dann über ein Scart- oder HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbindet. Die passenden Digitalreceiver erhält man direkt vom Kabelanbieter oder im Fachhandel.

Wie kann man weiterhin Radio hören?

Wer ein Radiogerät an das Kabel angeschlossen hat, um UKW-Programme zu empfangen, benötigt nach der Umstellung einen Digital-Radio-Receiver mit DVB-C-Tuner.

Was sind die Vorteile digitalen Fernsehens?

Neben den bekannten analog verbreiteten Programmen steht Digitalkabel-Nutzern eine große Vielzahl zusätzlicher Programme zur Verfügung. Zudem können digitale Programme auch in hochauflösender Bildqualität (HD und Ultra-HD) übertragen werden, die besonders auf größeren Bildschirmen zur Geltung kommt.

Muss man seinen Vertrag ändern?

Auch wenn Medienberater der Kabelnetzbetreiber zum Abschluss eines neuen und meist teureren Kabelvertrags raten: Ein neuer Vertrag mit dem Kabelanbieter ist durch die Analogabschaltung nicht notwendig.

Wo bekomme ich Hilfe?

Weitere Fragen beantworten die Verbraucherzentralen oder die örtlichen Fachhändler, die auch technische Hilfe leisten.

