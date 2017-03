Kago-Villa: Käufer geht auf Tauchstation

Käufer hat Gläubiger offenbar noch nicht ausgezahlt - vor 50 Minuten

POSTBAUER-HENG - Vor einem Monat hat der Käufer des Kago-Schlosses bei Postbauer-Heng angekündigt, seine Restschuld in Kürze zu begleichen und damit einer erneuten Zwangsversteigerung zuvorzukommen. Seitdem herrscht Funkstille.

Noch nichts ist fix, meint Karl-Heinz Kago, der nach eigenen Angaben noch auf das Geld des Käufers seiner überaus repräsentativen Villa in Postbauer-Heng wartet. © Fritz-Wolfgang Etzold



Nicht nur die Presse wird mit Rückruf-Versprechen abgewimmelt. Auch Bürgermeister Horst Kratzer ist seitdem nicht mehr zum neuen Schlossherrn Sveta Todorovic vorgedrungen. Dabei hatte der Münchner Unternehmer vor vier Wochen doch eindringlich versichert, schon in den folgenden Tagen die Anteile an den größten Kago-Gläubiger, eine österreichische Bank, endlich zu überweisen.

Todorovic hatte das luxuriöse Anwesen im vergangenen Jahr für fünf Millionen Euro ersteigert. Bezahlen wollte er größtenteils mit dem Erlös aus einem anderen Immobiliengeschäft – der dann auf sich warten ließ.

Nach langem Hin und Her beantragte die Bank einen neuerlichen Termin für eine Zwangsversteigerung am Amtsgericht Nürnberg. Laut Absprache sollte sie den Antrag nach Eingang der Zahlung zurückziehen. Was aber bisher nicht geschehen sei, so Justizsprecher Friedrich Weitner.

nd