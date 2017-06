Kaiserwetter für die Freynacht

Mit Musik und in Kauflaune gab es viel zu erleben — Kristin Schmidt siegte - vor 55 Minuten

FREYSTADT - Die attraktive Verlockung "erleben und shoppen" mit einem großen Rahmenprogramm und vielen Angeboten in den Geschäften, dazu Sommerwetter wie aus dem Bilderbuch, das geradezu einlädt, sich von der Frischluftgastronomie verwöhnen zu lassen und Geselligkeit zu pflegen – so sah die Freynacht heuer aus.

Hoch hinaus wollen diese jungen Tänzerinnen von der Ballettschule La danza. Bei der Freynacht gab es viel zu erleben – neben den Einkaufsangeboten den Wettstreit der Freyshopper, Musik und Kulinarisches und vieles mehr. Foto: F.: Anne Schöll



Auf dem unteren Teil des Marktplatzes war jede Menge geboten. Immer dicht umlagert von den jüngsten Besuchern war der Kletterturm des Alpenvereins Neumarkt oder die Hüpfburg. Gegenüber drehte sich ein nostalgisches Karussell.

Auf der Bühne beim Rathaus hatte Moderator Gerd vom Thannhausener Kabarettduo "Gerd und Sepperla" das Sagen und schickte die Freyshopper auf ihre Runde durch die Geschäfte. Bürgermeister Alexander Dorr begrüßte die Gäste und freute sich, dass in diesem Jahr der Wettergott wohl nahtlos mitspielen wird.

Cornelia Krause, die Vorsitzende des Vereins "Wir leben Freystadt", bezeichnete die Freynacht als ein Highlight im Veranstaltungskalender und gab das Motto für die Freyshopper bekannt: "Verbinde Jeans mit Eleganz". "Das ist gut umsetzbar", so die Resonanz bei den Kandidaten und den Besuchern.

Dann ging es los für die fünf Freyshopper Markus Buchta (Freystadt), Hans-Ulrich Federle (Günzburg), Beate Weglöhner (Aßlschwang), Kristin Schmidt (Freystadt) und Franziska Niedermayer (Hilpoltstein-Karm). Im Gepäck hatte das Quintett je 500 Euro, mit denen sie innerhalb von vier Stunden sich nach Herzenslust ausstaffieren, schminken und frisieren lassen durften in den Geschäften, dem Bekleidungshaus Frühauf, Modehaus Gutbrod, Schönheit & Wellness Daniela Popp, Friseur Nieser, Schuhhaus Streb, Fachgeschäft Hutter, Eichinger Optic Art, Goldschmiede Miehling und Edekamarkt Krause, die die Aktion mitfinanzieren.

Derweil geht das bunte Leben auf dem Marktplatz weiter. Auf dem Rathausvorplatz zeigten die "Zumba Kids" des FC Möning, was sie tänzerisch drauf haben, ebenso die verschiedenen Gruppen der Ballettschule "La danza" in Freystadt. Wer wollte, konnte sich im Line dance ausprobieren, Clown Amanda bei einem Streifzug begleiten oder bei Zauberer Blacky doch noch hinter das Geheimnis seiner Zaubertricks kommen.

Für den großen und kleinen Hunger gab es für die Freynacht-Bummler alles, was das Herz und der Gaumen begehrten. Doch manchmal musste man sich beim einen oder anderen Stand in etwas Geduld üben angesichts des Andrangs.

Dafür entschädigten die vielen Musiker, die an diesem Abend für Unterhaltung gesorgt haben. Mit von der Partie war das Nachwuchsorchester der Stadtkapelle Freystadt, die FNG, die Rock- und Coverband Lennox, das Duo November und das Trio "Säißer Sempf und Zwiadfach", die in bester Oberpfälzer Mundart ihre Zuhörer mit frechen Liedern und kernigen Witzen unterhalten haben.

Andere schlossen sich der Stadtführung mit Archivpfleger Wolfgang Zellner an, um sich über die Historie der Stadt informieren zu lassen. Exakt zwei Stunden vor Mitternacht war es so weit: Die Freyshopper hatten ihre Streifzüge durch die Geschäfte beendet und präsentierten sich dem Catwalk vor dem Rathaus dem erwartungsvollen Publikum, das die Aufgabe hatte, das schönste Outfit per Applausstärke zu wählen. Als Jury fungierten Bürgermeister Alexander Dorr, Cornelia Krause und Alexandra Brandl.

Nach einer "Stichwahl" stand schließlich fest, dass Kristin Schmidt das Rennen gemacht hat. Sie wurde mit einem Sonderpreis bedacht und darf natürlich, wie alle anderen Freyschopper auch, die neuen Klamotten behalten.

Den Schlusspunkt unter diesen tollen Abend setzte der Circusverein Neumarkt mit seiner eindrucksvollen Vertikaltuch-Show.

VON ANNE SCHÖLL