Kakteen-Freunde pilgern nach Stöckelsberg

Bayernbörse lockt Interessenten aus Nachbarländern an - vor 1 Stunde

BERG - Am Sonntag, 18. September, ist wieder ein Feiertag für alle Freunde von Kakteen.

Kakteen in allen Variationen werden in Berg-Stöckelsberg angeboten. Foto: privat



Bereits zum 17. Mal veranstalten die Nürnberger und Neumarkter Kakteenfreunde auf dem Gelände der Gärtnerei Fürst in Berg-Stöckelsberg die Kakteen-Bayernbörse, die zu einem Pflichttermin für viele Pflanzenfreunde geworden ist. Zwischen 9 und 16 Uhr bieten private Sammler aus ganz Bayern, den benachbarten Bundesländern sowie Österreich und Tschechien vom kleinen Sämling bis zu großen dekorativen Pflanzengruppen alles an, was das Herz eines Kakteenfreundes begehrt. Neben botanischen Raritäten wird Pflanzenzubehör angeboten. Kinder erhalten einen kleinen Kaktus.

