Kalender informiert über Feste und Brauchtum im Kreis Neumarkt

50-seitiger Veranstaltungskalender 2019 erschienen — Passionsspiele in Neumarkt bilden Höhepunkt

NEUMARKT - Der Veranstaltungskalender 2019 für den Landkreis Neumarkt ist wieder erschienen.

Michael Gottschalk, Christine Riel, Landrat Willibald Gailler und Michael Endres präsentierten stolz den Veranstaltungskalender.



"Dieser traditionelle Veranstaltungskalender ist dank der guten Zusammenarbeit mit den Gemeinden wieder sehr informativ geworden. In kompakter Form finden sich hier alle Kirchweihen, Dorf- und Brunnenfeste, Kultur- und Musikveranstaltungen, Märkte und verkaufsoffene Sonntage sowie Führungen aller Art wieder. Der Veranstaltungskalender stellt eine der am meisten nachgefragten Publikationen des Landkreises dar", stellte Landrat Willibald Gailler zusammen mit Abteilungsleiter Michael Gottschalk, Sachgebietsleiter Michael Endres und Tourismusreferentin Christine Riel bei der Präsentation im Landratsamt fest.

Stolz ist man im Landkreis Neumarkt wieder auf die Wurzeln des hiesigen Brauchtums. Kirchweihen beispielsweise werden wieder stilvoll mit Dirndl und Lederhose gefeiert und die kirchlichen Aufzüge vor allem im Landkreis Neumarkt noch immer sehr gepflegt. Das zeigen die Kirchweihmärkte, Ölbergspiele und Wallfahrtsorte mit Märkten. Die Neumarkter Passionsspiele 2019 stellen dabei einen Höhepunkt dar, sie finden vom 9. März bis zum 19. April jeweils an den Wochentagen Freitag, Samstag und Sonntag statt. Die vielen Kirchweihen und religiösen Veranstaltungen sind deshalb in einer separaten Rubrik gelistet.

Vielfältige Feste und traditionelle Veranstaltungen prägen den Kulturkalender der Oberpfälzer Juratäler. Dabei wurde in dem fast 50-seitigen Heftchen nur eine Auswahl aus den interessanten Festen getroffen. Highlights wie der Rossmarkt Berching, der jedes Jahr den Auftakt der Veranstaltungen macht, oder das begeisterte Faschingstreiben in vielen Gemeinden – allen voran der berühmte Chinesenfasching in Dietfurt – spiegeln die Lebensfreude der Landkreisbürger wider. Historische Feste wie das Spectaculum Nordgavia Parsberg oder das Tillyfest Breitenbrunn sind weithin bekannt und auch die Burg- und Schlossspiele in Parsberg und Neumarkt sind weitere Höhepunkte neben den vielen Volksfesten der Gemeinden.

Das Heftchen ist kostenlos bei den Gemeinden des Kreises und im Landratsamt Neumarkt erhältlich. Online findet man den Kalender als Download und weitere Veranstaltungen unter www.tourismus-landkreis-neumarkt.de.

