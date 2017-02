Kaltblüter und süße Ponys: Die Bilder vom Rossmarkt

Ministerpräsident Horst Seehofer trifft auf schwere Kaltblüter und winzige Ponys - vor 1 Stunde

BERCHING - Der traditionelle Rossmarkt in Berching gilt als Bayerns größtes "Wintervolksfest". Neben etwa 125 Pferden und Gespannen sowie bis zu 25.000 Besuchern, besuchte am Mittwoch auch der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer den Markt in Berching.

Bilderstrecke zum Thema Berching: Seehofer trifft beim Rossmarkt auf edle Rösser Die edlen Rösser waren herausgeputzt, das Fell glänzte, Mähne und Schweif waren kunstvoll geflochten. Am Mittwoch ist ganz Berching auf den Beinen, denn der traditionelle Rossmarkt ist hier längst eine feste Institution geworden, die weit über den Landkreis bekannt ist. Auch der bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer ließ sich das Spektakel nicht entgehen.



Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer, der als Hauptredner geladen war, sorgte für Wirbel am Rande des Rossmarktes. Er spielte mehrfach auf seine Nachfolge als Ministerpräsident an - und dürfte damit bei Kronprinz Markus Söder für ein langes Gesicht gesorgt haben. Alles darüber lesen Sie hier.

als, tl