Viele Fund- und Abgabetiere warten im Tierheim an der Langen Gasse in Neumarkt auf ein neues Frauchen oder Herrchen.

Wegen eines geplatzten Reifens ist am Dienstag gegen 14.45 Uhr ein Lkw auf der Autobahn A 3 bei Parsberg in die Mittelleitplanke gekracht und umgekippt. Der frische Asphalt, den der Lastwagen geladen hatte, verteilte sich auf beiden Fahrbahnen. Eine Herausforderung für die Einsatzkräfte, wie die Autobahnpolizei Parsberg mitteilte, denn der frische Asphalt wurde mit der Zeit fest. Die Autobahnmeisterei Pollenried rückte deshalb mit einem Bagger an, um die Fahrbahn zu säubern. Außerdem musste die Feuerwehr den leicht verletzten Fahrer aus seinem Führerhaus befreien. Für die Rettungsaktion war die A 3 für 45 Minuten gesperrt. Bis 18.30 Uhr wurde weiter Asphalt weg gekehrt und geschaufelt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit auf den beiden Standspuren vorbei geleitet.