Kampf um 700 Woffenbacher Seelen

Mehrere Straßenzüge stimmen ab, ob sie weiter zu St. Johannes gehören - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Rund 700 Katholiken aus Woffenbach sollen selbst entscheiden, ob sie weiterhin zur Pfarrgemeinde St. Johannes gehören wollen oder lieber zur Pfarrei Pölling-Woffenbach.

Pfarrer Norbert Winner lehnt die Umpfarrung strikt ab.



Es geht um die Bewohner der Wallensteinstrasse, Karlsbader Straße, Grillparzerstraße, Roseggerstraße, Max-Künzel-Straße, Carossastraße, Eugen-Roth-Straße, Dr.-Eibl-Straße (Hausnummer 33-58), Adalbert-Stifter-Straße (Hausnummer 2-34) und Schloßstraße (Hausnummer 2,4,6 und 8). Das Gebiet gehörte schon vor der kommunalen Gebietsreform 1978 zur Stadt Neumarkt und dadurch zu St. Johannes.

Heute zählen diese Straßen zum Stadtteil Woffenbach, darum gehen auch die Kinder dort zur Schule. Den Antrag der Pfarrei Woffenbach auf Umpfarrung dieses Gebietes, haben Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung St. Johannes stets abgelehnt. Darum hat nun der Eichstätter Generalvikar eine Abstimmung anberaumt und alle Gläubigen, die in diesem Gebiet wohnen, schriftlich dazu eingeladen für den kommenden Mittwoch 22. Februar, 19.30 Uhr in das DJK-Heim (Rotbuchenstr. 12). Das Ergebnis dieser Abstimmung wird endgültig und bindend sein.

Am 25. März will Bischof Gregor Maria Hanke die Neuordnung in Kraft setzen. Im Neumarkter Stadtgebiet wird es fortan drei statt zwei Seelsorgeeinheiten geben. Die Pfarrei St. Johannes bleibt eigenständig, Woffenabch und Pölling werden vereinigt. Hofpfarrei, Heilig Kreuz und Pelchenhofen bilden „Neumarkt-Ost“. Aus diesem Verbund werden Pilsach und Litzlohe herausgelöst und mit Oberwiesenacker und Dietkirchen/Laaber vereinigt. Auch im Süden des Dekanats wird umgruppiert. Deining und Mühlhausen zum Beispiel werden wieder getrennt.

hoe