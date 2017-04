Kanaljubiläum soll viele Touristen anlocken

Vor 25 Jahren wurde das letzte Teilstück im Altmühltal eröffnet — Geburtstagsfeier mit vielen Attraktionen - vor 1 Stunde

NEUMARKT/BEILNGRIES - Vor 25 Jahren wurde im Naturpark Altmühltal das letzte Teilstück des Main-Donau-Kanals eröffnet. Das Jubiläum wird mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert und soll noch mehr Besucher in die Tourismusregion locken.

Willibald Gailler, Alexander Anetsberger, Wolfgang Gural, Anton Knapp und Christoph Würflein (v. li.) gaben an der Beilngrieser Lände den Startschuss für die Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum des Main-Donau-Kanals. Das Denkmal an die Eröffnung des letzten Teilstücks wurde vor 15 Jahren aufgestellt. © F.: André De Geare



Über 30 Jahre hat es gedauert, bis der Main-Donau-Kanal — gegen viele Widerstände — fertig gestellt war. 171 Kilometer ist die europäische Wasserstraße insgesamt lang, knapp 50 Kilometer führen durch den Naturpark Altmühltal.

Der Eichstätter Landrat Anton Knapp, der Kelheimer Vizelandrat Wolfgang Gural, der Neumarkter Landrat Willibald Gailler, der Beilngrieser Bürgermeister Alexander Anetsberger, der stellvertretende Bürgermeister von Riedenburg, Konrad Halbig, der Geschäftsführer des Naturparks Altmühltal, Christoph Würflein, und Stefanie von Einem, Sachgebietsleiterin im Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg, gaben gestern den offiziellen Startschuss für das Jubiläumsjahr.

"Der Main-Donau-Kanal ist für den Tourismus im Altmühltal eine Erfolgsstory geworden", sagte Knapp. "Die Landschaft ist attraktiver denn je — trotz oder vielleicht wegen des Kanals", ergänzte Würflein. "Trotz aller kritischen Stimmen: Der Kanal ist ein Faktum, mit dem wir uns arrangiert und das Beste daraus gemacht haben", bilanzierte Anetsberger. Jetzt wollen alle Anrainer-Gemeinden gemeinsam das Jubiläum feiern.

Ein Highlight ist am 24. Juni die Eröffnung der "Erlebniswelt Wasserstraße" an der Gösselthalmühle in Beilngries. Die Dauerausstellung mit interaktiven Stationen soll dem Besucher spannende Dinge über die Wasserstraße, Schifffahrt und Natur vermitteln.

Am 26. Juni ist der Tag des offenen Archäologieparks in Dietfurt, Riedenburg, Essing und Kelheim.

Am Festwochenende, 21. bis 23. Juli, findet in Berching wieder der große Feuerzauber statt. Die eigentliche Jubiläumsveranstaltung geht in Beilngries über die Bühne. Auch in Riedenburg ist einiges geboten, zum Beispiel eine Tanzfahrt mit Schleusenkonzert.

Die Dietfurter können sich auf ein Drachenbootrennen auf dem Kanal am 9. Juli freuen, auf eine italienische Nacht ("Festa musicale al canale") die Beilngrieser am 14. August.

Auch der Bühler Beilngries Triathlon am 26. August mit dem Kanal als Schwimmstrecke dürfte viel Publikum anlocken. Bei der "Berchinale" werden am Wochenende 22. bis 24. September die mittelalterlichen Mauern von Berching spektakulär beleuchtet, dazu gibt es Musik, Kulinarik und einen Künstlermarkt.

Infos: www.kanaljubilaeum.de

Christine Anneser Neumarkter Nachrichten E-Mail