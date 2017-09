2017 Bundestagswahl Kandidaten-Check 2017: Manuel Werthner (FW)

Direktkandidat der Freien Wähler fordert schnelles Internet für alle - vor 20 Minuten

NEUMARKT - Temperatursturz, Regen, Blitzeis: So war an jenem 30. Januar 2017 das Wetter, als Manuel Werthner von den Freien Wählern im Bundestagswahlkreis Amberg/Neumarkt auf den Schild gehoben wurde als Direktkandidat für die Bundestagswahl. Heute grüßt der 27-Jährige von zahllosen Laternenmasten. Wahlkampf.

Neben dem eigenen Konterfei: Manuel Werthner ist der Direktkandidat der Freien Wähler. © Foto: Fellner



Als Freiberufler mit eigenem Unternehmen ist Manuel Werthner zwar Herr seiner Zeit, aber, sagt er und lächelt, alles alleine könne er deswegen nicht stemmen. Denn auch seine Kunden haben ihre Rechte. Rund 30 Veranstaltungen hat er in der heißen Wahlkampfphase, dass seine Plakate im kompletten Wahlkreis hängen – da hat er sich auf die Ortsvereine verlassen müssen. Und anfangs auch ein bisschen gezuckt, wenn er ständig am eigenen Konterfei vorbeigefahren ist. Daran hat er sich inzwischen gewöhnt.

Und die haben ihn nicht verlassen, zumindest in der Stadt Neumarkt nicht. Gefühlt so oft wie Oberbürgermeister Thomas Thumann grüßt der sympathische Amberger von Laternenmasten oder Straßenschildern, an die die Helfer sein Konterfei gepinnt haben.

Werthner ist Mitglied im Freie Wähler Ortsverband Amberg und dort stellvertretender Vorsitzender. Bei den Jungen Freien Wählern ist er unter anderem stellvertretender Vorsitzender der Bezirksvereinigung Oberpfalz, zudem seit kurzem Bundesschriftführer der Jungen Freien Wähler. Den Freien Wählern ist er vor gut drei Jahren beigetreten.

Gegen Verdrossenheit

"Die Freien Wähler geben gerne den Jüngeren eine Chance. Das sind Erfahrungen, die ich sonst nie sammeln könnte", sagt Werthner auf die Frage, warum die FW erneut einen jungen, unbekannten Kandidaten ins Rennen um dem Platz in Berlin schicken. Er sieht das als Vorteil: Gerade die Jung-Wähler seien politikverdrossen; in seinem Bekanntenkreis, sagt er, hätten sich viele erstaunt mit der Tatsache auseinandergesetzt, dass er kandidiere. "Da kommt ein Junger, was Frisches – das ist die Zukunft unseres Landes", sagt Werthner. Er jedenfalls sei aus Überzeugung dabei.

Seine Ziele: Er wolle sich stark machen für die Stärkung des ländlichen Raumes und der Regionalität. Schnelles Internet, und das flächendeckend, sei ein Muss, zukunftsweisenden Themen wie Energiepolitik, Infrastruktur, Rente und vor allem Industrie 4.0 gehöre seine volle Aufmerksamkeit. Er sei für mehr Miteinander in der Gesellschaft, für mehr Zeit für die Familie. "Altersarmut darf es in einem Land wie Deutschland nicht geben", postuliert er.

Polemische Politik wie bei der AfD verbiete sich, sagt er, die Freien Wähler müssten langsam, aber stetig wachsen, um eines Tages im Deutschen Bundestag anzukommen. "Wir müssen uns von der kommunalen Ebene nach oben durcharbeiten", sagt Werthner. Die Freien Wähler wüssten, worüber sie redeten, sie wären in den Kommunen geerdet, würden nicht alles über einen Kamm scheren. "Wir müssen Entscheidungen mit Augenmaß auf die kommunale Ebene herunterbrechen."

Vor allem der Wandel zur Industrie 4.0 ist für Werthner das große Thema. Die arbeiterlose Fabrik werde kommen, ist er sicher: Und die werde nicht mehr in China stehen, sondern wieder in Deutschland, um den Ertrag hier abzuschöpfen. Hier müsse vieles zum Guten geregelt werden; ebenso wie bei der Leiharbeit oder befristeten Verträgen: "Die brauchen wir nicht", sagt Werthner. Dafür gebe es dann die Selbstständigen.

Im Wahlkampf setzt der 27-Jährige darauf, in den Dialog mit dem Wähler zu treten. "Die Leute sollen spüren, dass ich das aus Überzeugung mache", sagt er. Er will die Probleme beim Namen nennen. Und das, hofft er, werde auch ankommen. Und damit ist er auch bei seinem persönlichen Ziel für den Wahltag angekommen: Er will mehr Stimmen einfahren als sein Vorgänger vor vier Jahren.

WOLFGANG FELLNER