2017 Bundestagswahl Kandidaten-Check 2017: Yvonne Rösel (Die Grünen)

Einzige Frau "im Feld" will Energiewende vorantreiben, ländlichen Raum fördern und Flächenfraß eindämmen - vor 13 Minuten

NEUMARKT - In den letzten Wochen haben gewaltige Hurrikane in der Karibik und den USA gewütet. Diese offensichtlichen Folgen des Klimawandels müsste den Grünen im Wahlkampf eigentlich Aufwind geben. Doch Amerika ist weit weg, und ganz Deutschland diskutierte derzeit lieber über Flüchtlinge als über Umwelt- und Klimaschutz. Also wird Yvonne Rösel, die Direktkandidatin der Grünen im Wahlkreis Amberg-Neumarkt, nicht müde, auf die globalen Zusammenhänge zwischen Klimaveränderung und Flucht hinzuweisen.

Yvonne Rösel aus Sulzbach-Rosenberg kandidiert für Bündnis 90/Die Grünen. © Foto: André De Geare



"Umwelt ist nicht alles, aber ohne Umwelt ist alles nichts." Den Slogan der Bündnis 90/Grünen, der am Pfosten direkt vor NN-Redaktion hängt, würde wohl jeder unterschreiben. Doch irgendwie zündet die Wahlkampfrakete der Ökopartei im Spätsommer 2017 nicht richtig, so der Eindruck, man vernimmt sie kaum zwischen Merkel und Schulz, zwischen FDP und AfD.

Vielleicht sind die Grünen auch die Opfer ihres eigenen Erfolges. Ihre Kernanliegen – Klima-, Umwelt- und Naturschutz – sind als "Öko" und "Bio" längst im Alltag breiter Schichten verankert, prägen so manchen Lifestyle. Auch das Umdenken in den Geschlechterbeziehungen schreibt Yvonne Rösel auf die Fahnen ihrer Partei: "Wir sind salonfähig geworden."

Mit dem Atomausstieg und der Energiewende hat die Kanzlerin die Grünen dann auch noch um deren ureigensten Wahlkampfschlager beraubt. "Wir sind aber nach wie vor auch Vordenker", betont Rösel. Ihr Wunsch: "Dass das die Wähler wieder merken." Der Kampf gegen die WAA in Wackersdorf hatte die Sulzbacherin in ihrer Schulzeit geprägt. Und vor allem Tschernobyl und dessen Folgen: "Das war für mich ein einschneidendes Erlebnis."

Dennoch ist sie eine Spätberufene auf politischem Parkett. Nach dem Abitur macht Rösel eine Schreinerlehre, arbeitet danach als Schreinerin, bekommt drei Kinder. Heute ist sie in Sulzbach-Rosenberg im Stadtmarketing tätig. "Mitglied bei den Grünen bin ich erst seit vier Jahren."

Die 50-Jährige sitzt als eine von drei grünen Kommunalpolitikerin im Stadtrat von Sulzbach-Rosenberg, zudem ist sie Kreisrätin von Amberg-Sulzbach. Ihre Partei stehe für weit mehr als für Klima- und Naturschutz, sagt Rösel.

Sondern auch für Bildung, soziale Gerechtigkeit, Familienförderung, eine funktionierende EU und die Integration von Flüchtlingen. Der Kampf gegen industrielle Massentierhaltung, gegen Handelsabkommen wie CETA und TTIP seien weitere Aushängeschilder.

Natürlich will auch die Bewerberin um das Direktmandat die Energiewende vorantreiben. Dezentrale Stromgewinnung, die Förderung erneuerbarer Energien und Ausstieg aus den Verbrennungsmotoren sowie Umstieg auf Elektromobilität seien unabdingbar, um der Klimaveränderung entgegen zu wirken. Die habe nicht nur Folgen für uns: "Der Klimawandel und die damit verbundenen Kriege um Ressourcen sind die Fluchtursachen in vielen Teilen der Welt."

Doch auch in ihrem Stimmkreis gebe es einiges zu tun. Als Abgeordnete würde sich Rösel für die Entwicklung des ländlichen Raumes einsetzen. In der westlichen Oberfalz gebe es noch immer strukturschwache Gebiete. "Wo Schulen, Krankenhäuser und Arztpraxen geschlossen werden." Beim schnellen Internet gebe noch große Lücken, im Bundesverkehrswegeplan vermisse sie die Elektrifizierung wichtiger Bahn-Stammstrecken.

Doch verbindet sie ländliche Entwicklung keinesfalls mit immer mehr Neubau- und Gewerbegebieten. Der Flächenfraß in der Oberpfalz müsse eingedämmt werden: "Beim Zubetonieren unserer Heimat rangieren wir bayernweit auf dem ersten Platz."

Ein zweistelliges Wahlergebnisse sei für ihre Partei "noch drin", glaubt Rösel. Als "gleichwertiger Partner" würden die Grünen auch für Koalitionsverhandlungen offen sein. Eine weitere Große Koalition wäre Rösel ein Graus: "Sie schadet dem Land."

Zehn Prozent sind für die Oberpfälzer Grünen aber auch aus einem anderen Grund ein großes Ziel: "Dann dürfte unser Stefan Schmidt über die Landesliste in den Bundestag kommen." Und damit ein weiterer Neumarkter: Der Bezirksvorsitzende und Direktkandidat des Wahlkreises Regensburg ist in der Jurastadt aufgewachsen und hat hier am WGG sein Abitur gemacht.

NICOLAS DAMM