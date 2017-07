Känguru Jambo legt Zugverkehr nach Neumarkt lahm

Aufgeschrecktes Zirkustier verirrt sich bei Postbauer-Heng auf die Gleise - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG - Ein aufgeschrecktes Känguru aus dem Circus Kaiser hat am Samstagmorgen für rund eine Stunde den Zugverkehr zwischen Neumarkt und Nürnberg zum Erliegen gebracht.

Zirkusdirektor Andre Kaiser mit Känguru Jambo: Das Tier muss den Schock erst verdauen. © Resi Heilmann



Ein Känguru auf den Schienen, das hatte der Lokführer bestimmt auch noch nicht gesehen. Zirkusdirektor Andre Kaiser trainierte am Samstag gegen 8 Uhr mit Jambo, der seit zwei Jahren zum Betrieb gehört, als ein freilaufender Hund auf den Hüpfer zurannte und ihn aufschreckte.

Das Känguru flüchtete in seiner Not auf die nahen Bahngleise und lief auf den groben Steinen im Gleisbett hin und her, wobei es sich leichte Verletzungen zuzog. Der Zugverkehr auf der Strecke Nürnberg-Regensburg musste deswegen teilweise unterbrochen werden.

Das Känguru wurde gegen 10 Uhr von Helfern wieder eingefangen und seinem Besitzer zurückgebracht. Jambo erlitt einen Schock: "Das sonst sehr zutrauliche Tier hat sich zurückgezogen und kommt auch nicht auf mich zu, wie es sonst der Fall. Ich muss jetzt erstmal schauen, ob ich es noch ich weiter trainieren kann", so Andre Kaiser.

Der Zirkus gastiert noch eine Woche neben dem Gelände des SV Postbauer. Am kommenden Samstag und Sonntag finden noch zwei Veranstaltungen, jeweils um 15 Uhr statt. Als nächstes zieht der Circus Kaiser nach Hilpoltstein weiter.

Resi Heilmann