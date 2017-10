Kantaten und Kekse zum Reformationsjubiläum

Gottesdienst und Feier im Evangelischen Zentrum Neumarkt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Anlässlich des Jubiläums "500 Jahre Reformation" findet am Reformationstag, 31. Oktober, um 9.30 Uhr in der Evangelischen Christuskirche Neumarkt ein festlicher Kantatengottesdienst statt. Nach dem Festgottesdienst lädt die Evangelische Kirchengemeinde zur Reformationsfeier in den Klostersaal des Evangelischen Zentrums ein.

Pfarrer Martin Hermann hat mit seinen Konfirmanden leckere Lutherkekse gebacken, es gibt Lutherkaffee und Sekt. Auch für Kinder sind verschiedene Aktivitäten geplant, so können sie beispielsweise ihr Wissen über Martin Luther und die Reformation bei einem kleinen Quiz testen.

Im Kantatengottesdienst um 9.30 Uhr erklingt Johann Sebastian Bachs Kantate BWV 172 "Erschallet, ihr Lieder", die am 28. Mai 1724 in Leipzig uraufgeführt wurde. Es gibt ein Wiederhören mit dem Bassisten Markus Simon, der erst vor wenigen Wochen in Haydns "Schöpfung" überzeugt hat. Weitere Solisten sind Stephanie Bogendörfer (Sopran), Katharina Guglhör (Alt) und Reiner Geißdörfer (Tenor).

Die Evangelische Kantorei Neumarkt wird in dem festlichen Eingangschor "Erschallet, ihr Lieder, erklinget, ihr Saiten" zusammen mit den Streichern sowie den drei Trompeten und Pauke konzertieren. Außerdem wird in dem Gottesdienst festliche Musik für drei Trompeten und Orgel zu hören sein.

nn