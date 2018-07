Kärwa in Kemnath am 21. und 22. Juli

Zwei Tage lang wird zünftig gefeiert - vor 1 Stunde

POSTBAUER-HENG/KEMNATH - Am 21. und 22. Juli findet die Kärwa in Kemnath statt. Eingeläutet wird sie am Samstag ab etwa 10.30 Uhr mit dem Aufstellen des Kärwabaums auf der Festwiese. Ab 17 Uhr beginnt der offizielle Festbetrieb.

Die Kärwaburschen und -moidla freuen sich auf ihr Feierwochenende. Foto: nn



Um 18 Uhr wird an der Kapelle in Kemnath eine ökumenische Andacht abgehalten. Den Abend über sorgt Christian Pröll für gute Stimmung.

Der Kärwasonntag wird mit einem zünftigen Weißwurstfrühschoppen ab 10 Uhr eröffnet. Ab Nachmittag heizt der „Andi“ mit seiner Steirischen die Stimmung an und begleitet die Kärwaburschen und -moidla mit zum Baum, der um 19 Uhr ausgetanzt wird.

An beiden Tagen öffnet die Bar ab 20 Uhr für alle ab 18 Jahren. Auf zahlreiche Besucher freuen sich die Freiwillige Feuerwehr sowie die Kärwaburschen und -moidla.

nn