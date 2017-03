Kasse wird geplündert für die „Wunschprojekte des OB“

Die Haushaltsrede von Flitz - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Dieter Ries hielt die Haushaltsrede 2017 für Flitz, die wir in ihrer gedruckten Fassung veröffentlichen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Oberbürgermeister,

alle Jahre wieder kommt das Christkind, und die Haushaltskasse der Eltern wird geplündert für

Geschenke an die Kinder;

alle Jahre wieder kommt aber auch wieder die Abstimmung über den Haushalt und die städtische

Kasse wird geplündert für die „Wunschprojekte des Oberbürgermeisters“, welche wir Bürger

bezahlen dürfen.

Denn auch in diesem Haushalt werden wieder die Weichen für eine unsinnige Politik und den

Raubbau an den städtischen Finanzen gestellt.

Ich habe mir die Zahlen der letzten Jahre einmal näher angeschaut. Und siehe da: alle 4 Jahre kann

man mit den nicht getätigten Haushaltszahlen einen ganz neuen Haushaltsplan aufstellen. Der

Haushaltsplan wird allerdings Jahr für Jahr so verspätet aufgestellt, dass alle tatsächlich anfallenden

Investitionen schon genau absehbar sind.

Trotzdem: Jahr für Jahr soviel heiße Luft - dies aber alleine für sich gesehen würde nicht zur

Ablehnung führen. Unser Vorschlag an die Kämmerei, die heiße Luft künftig möglichst in den

Finanzplan zu verbannen.

Dies ist allerdings auch ein Haushaltsplan

- mit wahnwitzigen Bauprojekten rund um Bögl-City und dem Ganzjahresbad, welches

eingepfercht in die vorhandene Wohnbebauung gebaut wird, mit einer „Oberbürgermeister-

Saunalandschaft“, welche sich bei Eintrittspreisen von bis zu 20,-/ 30,- Euro nur Betuchte werden

leisten können;

-- werden die städtischen Rücklagen verprasst und die Gesamtheit der Bürger zahlt den Wahnwitz.

-- In immer größerem Maße entstehen Projekte, welche die Stadt -und damit wir Bürger- in der

Zukunft mit hohen Zahlungen aus dem Stadtsäckel - oder besser, aus des Bürgers Tasche, leisten

muss. Genannt seien hier nur die Jurahallen, die Säle der Residenz, der Reitstadel, das Lothar-

Fischermuseum, der Unterhalt der sündteueren - aber überflüssigen Unterführung zum Bögl-

Einkaufszentrum,

und eben ganz aktuell, die geplante „Oberbürgermeistersauna“, deren jährliche Defizite noch

Generationen zur Last fallen werden.

Den Bürgern - und heuer wieder mal den Wählern - werden Münchhausen-Geschichten erzählt, wie

gut wir doch dastehen, was wir uns alles leisten können, wie nachhaltig wir doch sind,

--- und-und-und.

Aktuell wurde für das Bögl-Einkaufszentrum auf dem Dach eine Erweiterung mit einem

Kindergarten und einem Kinder-Indoorspielplatz pressewirksam genehmigt. Aber auf dem Dach,

genau in der Höhe dieser beiden Anlagen befindet sich ein Handymast, der seine Strahlen genau

dort oben abgibt, ganz abgesehen von der dortigen hohen Luftbelastung durch Abgase mit zig-

tausenden von Autos und Lkw´s. Spätere Krankheiten werden sich dann wohl nicht konkret mit

diesen Fakten beweisen lassen. Die Einrichtung einer dauerhaften Luftmess-Station wurde diese

Woche abgelehnt.

Aber die Blauäugigkeit der Bürger und des OB´s wird ihm auch diesmal die Wahl wohl wieder

sichern.

Denn was von der vielen „Luft“ dann allerdings tatsächlich umgesetzt wird, interessiert weder die

UPW noch die CSU oder die SPD - und noch weniger den Oberbürgermeister, der sich wieder einmal rühmen darf, einen „großartigen“ Haushalt zu haben.

Sinnvolle Projekte, wie beispielsweise eine Landesgartenschau auf dem Flugplatzgelände oder das

Bürgerhaus in Pölling, Investitionen in die Windkraft etc. werden von dieser UPW und dem

Oberbürgermeister sabotiert. Statt dessen werden von diesem Oberbürgermeister, beratungsresitent

wie er eben ist, Bauvorhaben, - in Eigenregie - genehmigt, welche von der Verwaltung als nicht

genehmigungsfähig bezeichnet werden, mit der Folge, dass es hier zu unnötigen

Rechtsstreitigkeiten kommt.

--- Die Gründe für diese Bevorzugung ganz bestimmter Personen oder Gruppen kennt wohl nur der

Oberbürgermeister.

Aber dieser Haushalt hat in sich auch weitere, verschiedene gravierende Probleme:

Hier einige Beispiele:

• Der Haushalt ist in vielen Punkten unausgewogen und unsozial.

Seit Jahren fordern wir z.B. eine vollständige Kostenfreiheit für die Kindergärten. Kinder

sollten sich im öffentlichen Raum grundsätzlich kostenfrei bewegen und aufhalten können.

Dies fängt an beim Kindergarten, geht weiter über das versteckte Schulgeld - besser bekannt

unter Kopiergeld - , Freibad oder ÖPNV. Hier wäre das Geld gut investiert, würde dies doch

einen Anreiz für Fachkräfte bieten, nach Neumarkt zu ziehen.

• - es fehlt an Sozialtarifen für Bedürftige, ganz gleich ob Freibad, öffentlicher

Personennahverkehr, Strom-, Gas- Wasserpreisen oder den städtischen Gebühren etc.

• Eine sinnvolle Altenpolitik - Fehlanzeige!

Eine sinnvolle Jugendpolitik - Fehlanzeige! - das G6 ist lediglich „Behüterli“ für betreute

Kinder und Senioren

Als reiche und angeblich „soziale Stadt“ ist dies ein Armutszeugnis, wenn wir unsere Kinder

nicht besser fördern.

Was jedoch weiter fehlt, sind massive Investitionen in den sozialen Wohnungsbau. Werden

dann doch einmal ein paar Wohnungen gebaut, dann jedoch nicht nachhaltig in

Holzbauweise, sondern konventionell mit Ziegel und Beton und mit ein paar Brettern

kaschiert. Dies hat mit Nachhaltigkeit nichts zu tun, sondern mit Augenwischerei.

• Die Innenstadtsanierung brachte aufgrund vollkommen falscher und enger Vorgaben aus

dem Rathaus nicht nur ein falsches Ergebnis, sondern die „Pflasterung“ hätte in dieser Art

und Weise auch vom Stadtbauamt deutlich billiger geplant werden können - und wurde

deshalb abgeblasen.

Thema Bürgerbeteiligung hierzu ?

- Es gab hier keinerlei Bürgerbeteiligung im Vorfeld - lediglich die nahezu gleichen

Ergebnisse aller beteiligen Architekturbüros wurden der Öffentlichkeit vorgestellt.

• Kommen wir zum Personalbestand -

• und nehmen das Beispiel Kulturamt: Der Personalbestand ist mittlerweile - eines der größten

Ämter - und der Etat viel zu hoch.

• Waren die Personalkosten vor einigen Jahren noch bei rund 12 mio Euro, belaufen sich die

Personalkosten mittlerweise auf über 20 mio Euro. Das ist in dieser form nicht zu

akzeptieren. - Viel heiße Luft im Vermögenshaushalt und ein, wie ein Luftballon aufgeblasener Personalbestand.

• Dieser Personalbestand wurde unter dem aktuellen Oberbürgermeister Thumann erst so

aufgeblasen - Eine vom Kämmerer Graf gemachte Zusage, eine Aufstellung zu liefern, wie

sich der Personalbestand über die Jahre entwickelt hat - fehlt -

-- eigentlich wie erwartet !

• Kommen wir zum Thema Ganzjahresbad - bzw. Saunabad des Oberbürgermeisters:

auch dieses wurde ohne Bürgerbeteiligung am jetzigen eingequetschten Standort geplant

und soll noch heuer ( wir haben ja Wahljahr ) begonnen werden.

Die Bedenken der Bürger wegen der beengten Verhältnisse, die ungelöste Verkehrs- und

Parplatzsituation, die fehlende Erweiterungsmöglichkeit, die beschränkten Wasserflächen

zur Schwimmausbildung usw. - all dies wurde bedenkenlos beiseite gewischt. Was zählt, ist

nur der Wille des Oberbürgermeisters.

Bedenken macht dieser OB allerdings sofort zur Chefsache, wenn es um Dinge geht,

welcher dieser OB ablehnt. Die Bewerbung um die Landesgartenschau hat der Stadtrat

beschlossen. Die fehlende Geldfreigabe für einen Verwaltungsvorschlag hat er aber sofort

zum Anlass genommen, die Bewerbung abzublasen. Oder aktuell das Bürgerhaus in Pölling.

Hier schickt er seine UPW, und allen voran den UPW-Fraktionsvorsitzenden Mümmler, vor,

um mit Unwahrheiten das Projekt zu blockieren -- oder besser wohl - zu sabotieren.

• Da hört man dann zwar bei CSU oder SPD ein leises Gebrummel - aber es gibt keinen

Grund dazu. - Denn sowohl bei CSU und SPD gibt es immer wieder soviele Abweichler,

dass sich der OB mit seiner UPW durchsetzen kann. Hier fehlt es ganz klar am Rückrat der

CSU und der SPD und an klaren Aussagen !

• Kommen wir zum Thema Entwässerung und dem Bau von extrem teueren Rückstaukanälen

und Rückstaubecken. Dieses Geld wird allen Bürgern dieser Stadt aus der Tasche gezogen.

-Mehrheitlich ( mit den Stimmen der CSU u.a. ) erfolgt dann die Ablehnung von guten

FLitZ-Vorschlägen wie z.B. die Anpflanzung von Hecken zum Hochwasserschutz, oder die

aktive Förderung von Regenwasserzisternen

- diese ergänzende Form des Hochwasserschutzes wäre für uns Bürger deutlich günstiger.

Stattdessen werden die Entwässerungsgebühren in einem Maße erhöht, dass man durchaus

von Abzocke sprechen kann.

• Nehmen wir den Strassenausbau mit Beiträgen an der oberen Grenze für die Anlieger -

Auch dies ein Fall, wo sich die Stadt an den Bürgern unnötigerweise bereichert.

• Weiteres Thema:

Die Gründung von GmbH´s (Wohnungsbau-GmbH, geplante SWN-GmbH )

dienen zur Umgehung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften - Angebote werden dadurch

unkontrollierbar und teuerer - wie die öffentliche-rechtlichen Ausschreibungen zeigen,

Dieser Oberbürgermeister hat auch laufend und in rechtswidriger Weise Aufträge an eine

handvoll Firmen vergeben. Diese brauchten keinerlei Wettbewerb zu befürchen und konnten

die Preise im wesentlichen nach Gutdünken festsetzen - Mauscheleien nicht ausgeschlossen.

• Der geplanten „Privatisierung von öffentlichen Aufträgen“ muss ein Riegel vorgeschoben

werden. Eine weitere Entmachtung des Stadtrates darf es nicht weiter geben.• Die städtische Entwicklung befindet sich in einer Abwärtsspirale. Mit der Eröffnung des

Bögl-Einkaufscenters hat sich die Lage in der Innenstadt dramatisch verschlechtert.

Angefangen schon vor längerer Zeit von der Grünbaumwirtsgasse und der Schließung der

dortigen Geschäfte, dem „Verfall der Hallertorstraße zum aktuellen Schandfleck einer

Einkaufsstraße“ und aktuell der Verfall mit den Geschäftsschließungen in der Klostergasse.

Überall hier braucht man nicht zu reden von „Chancen die sich auftun“, sondern von einer

sich beschleunigenden Spirale nach unten. Ein Gegenwirken ist in diesem Haushaltsplan

und bei dieser Stadtspitze nicht zu erkennen. Statt dessen handelt man rücksichtslos gegen

uns Bürger und gegen unsere Interessen für ein lebendiges Neumarkt.

Die hier und jetzt sichtbaren Schäden an der Innenstadt wurden von FLitZ immer wieder

betont, angemahnt und vorausgesagt - und wir von FLitZ haben aus diesem Grund

dieses Bögl-Einkaufszentrum auch abgelehnt.

• Natürlich könnte man auch über weitere Bereiche reden, welche nicht bloß Unsinn sind,

sondern wo kostenträchtige Sparten die Allgemeinheit zu bezahlen hat. Hier kann man z.B.

die hochdefizitäre Eislaufbahn nennen, die Parkhäuser, die zu zahlende Abgabe der

Stadtwerke - und damit von uns Bürgern - an den Stadthaushalt für die Benutzung der

städtischen Straßen , die sogenannte „Konzessionsabgabe“. Jeder Gas-Strom-Wasserkunde

zahlt diese Kosten über die Gas-Strom-Wasserpreise mit. Und es bedarf auch keiner

hellseherischer Fähigkeiten umd Vorauszusagen, dass der Gas-Strom- und Wasserpreis in

naher Zukunft wieder massiv steigen werden. Die vielen sinnlosen Ausgaben müssen

schließlich finanziert werden.

• Neumarkt wird vom OB gerne als nachhaltige Stadt bezeichnet. Was wir / bzw. Sie - aber

jetzt machen, ist die nachhaltige Zerstörung der Stadtfinanzen und der städtischen

Handelsstrukturen.

• Auch in diesem Jahr findet der Haushalt aus den genannten Gründen heraus keine

Zustimmung durch FLitZ.

Wir werden diesem Haushalt nicht zustimmen.

Dieter Ries Johann Georg Glossner