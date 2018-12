Kastl: Zu jung für die Disko

NEUMARKT/KASTL - Weil sie mit dem eigenen Ausweis an der Tür der Kastler Disko scheiterte, versuchte eine 16-Jährige es nochmal mit dem Pass einer älteren Bekannten.

Eine 16-Jährige wollte in die Disko in Kastl, hier ein Symbolbild. © Symbolbild: dpa



Zuerst versuchte eine 16-Jährige aus dem Landkreis Neumarkt zunächst erfolglos, mit ihrem eigenen Ausweis in eine Diskothek in Kastl zu gelangen. So startete sie einen zweiten Anlauf und zeigte Ausweis einer 18-jährigen vor, den sie eigenen Angaben nach auf dem Parkplatz der Diskothek gefunden hatte.

Der Türsteher erkannte die Jugendliche jedoch sofort und verständigte die Polizei. Die Jugendlichen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Missbrauch von Ausweispapieren.

