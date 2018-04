Kaufhaus Hackner: Der Abriss geht in seine letzte Phase

Haus in der Klostergasse ist Stück für Stück von hinten weggeknabbert worden - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Fast nur noch die Fassade steht vom ehemaligen Kaufhaus Hackner in der Klostergasse. Das Gebäude dahinter haben die Abrissbagger in den vergangenen Wochen Stück für Stück weggeknabbert.

Die Fassade in der Klostergasse steht noch, das Dach ist bereits verschwunden. © Foto: André De Geare



Die Fassade in der Klostergasse steht noch, das Dach ist bereits verschwunden. Foto: Foto: André De Geare



Es dauert sicherlich nicht mehr lange bis auch die prägnante Front des Gebäudes auf den großen Schutthaufen im Hof liegt, die nach und nach von den Lastwagen abgefahren werden. Bekanntlich plant die KIB-Gruppe aus Nürnberg auf dem Areal zwischen Klostergasse und Herzwirtsgasse eine Wohnanlage mit insgesamt 70 Appartements für Senioren.

Sie wird in umgekehrter Richtung gebaut. Sprich: Zuerst verschwindet die Baulücke in der Klostergasse, der Baustellenverkehr erfolgt weiterhin von der rückwärtigen Seite aus. Freien Durchblick zur Herzwirtsgasse wird es kaum geben. Denn Lärm und Dreck sollen das Geschäftslebens der Klostergasse so gering wie möglich beeinträchtigen.

Der Baustellenzaun wird mit einer blickdichten Folie verhängt und sogar zu einer Freiluftgalerie. Er ist eine der Flächen, an denen Streetart-Künstler Graffiti sprühen dürfen, mit denen sie an einem Wettbewerb teilnehmen können (Bericht Seite 31) . So schön der Neubau vielleicht wird: Jemand wird das alte leer stehende Kaufhaus ganz bestimmt vermissen Die Fledermäuse.

Schlafplatz für Fledermäuse?

Anwohner berichten, dass sie diesen Frühling viel mehr von den Flatterviechern gesichtet haben als in den Jahren zuvor. Ihre Vermutung: Die Tiere haben in dem Gebäude überwintert.

HAUKE HÖPCKE