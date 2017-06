Kaufhaus Hackner kann bald abgerissen werden

Bausenat hat geänderten Bebauungsplan beschlossen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Das Kaufhaus Hackner kann bald abgerissen werden. Der Bausenat hat den geänderten Bebauungsplan beschlossen, nachdem die Nürnberger KIB Gruppe die Pläne für die seniorengerechte Wohnanlage nachgebessert hat. Streitpunkte waren die Höhe des Gebäudes und vor allem die Dachform.

Der Abriss steht bevor. Foto: Fritz-Wolfgang Etzold



Nun ist es ein gutes Stück niedriger und die Flachdächer im Innenbereich sieht man nicht mehr. Die Regierung der Oberpfalz ist trotzdem nicht zufrieden. „Das Fachgebiet Städtebau bedauert, dass die Stadt in diesem Fall von ihren langjährigen planerischen Ambitionen stark abgerückt ist“, heißt es in der Stellungnahme.

OB Thumann wollte dies nicht so stehen lassen und verwies auf die Neubauten an der Wolfsgasse. „Die fügen sich sehr gut ein, so als wären sie immer schon dagewesen.“