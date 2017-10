Kaugummi-Automaten in Erasbach ausgeräumt

Täter schlug das Plexiglas ein - vor 3 Stunden

BERCHING - In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist der Kaugummi-Automat in Erasbach am Kirchplatz aufgebrochen worden.

Der Täter schlug mit einem spitzen Gegenstand das Plexiglas des Automaten ein und entwendete dessen Inhalt. Der Automatenerlös wurde nicht angegangen.

Das Diebesgut hat einen Wert von etwa 50 Euro. Der Sachschaden beträgt ebenfalls etwa 50 Euro.

Erts kürzlich hatte ein Dieb in Pölling einen Kaugummi-Automaten samt Zaun geklaut.

