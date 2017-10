Kaugummi-Automaten samt Zaun geklaut

Diebe schlugen in der Pöllinger Hauptstraße zu - vor 7 Stunden

NEUMARKT - In Pölling haben Diebe einen Kaugummi-Automaten geklaut. Und den Zaun, an dem er hing, gleich dazu.

In der Zeit vom Samstag . 18 Uhr, bis Sonntag neun Uhr wurde in der Pöllinger Hauptstraße ein Kaugummi-Automat gestohlen. Dieser Automat war an einem Holzzaun befestigt. Der Täter hat den Automaten mitsamt einem Teil des Zaunes mitgenommen. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 400 Euro.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.