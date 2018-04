Kegler des ASV Neumarkt peilen erste Liga an

Beim Aufstiegsturnier in Bindlach wollen die Neumarkter den letzten Schritt machen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Nach vielen Wochen des Wartens ist es nun so weit. Für den Meister der 2. Bundesliga Süd/West, den ASV Neumarkt, stehen die Aufstiegsspiele zur 1. Bundesliga an. Am Karsamstag (ab 10.30 Uhr) und Ostersonntag (ab 10 Uhr) könnte die Mannschaft Geschichte schreiben.

Die Meisterschaft ist bereits unter Dach und Fach – jetzt soll auch nach Ostern gejubelt werden. © Foto: Bernd Benzinger



Die Meisterschaft ist bereits unter Dach und Fach – jetzt soll auch nach Ostern gejubelt werden. Foto: Foto: Bernd Benzinger



Nach dem verpatzten Aufstieg vor drei Jahren könnte dem ASV nun den letzte und entscheidende Schritt in die höchste deutsche Spielklasse gelingen. Gegner werden sein: Der TSV Großbardorf aus der 2. Bundesliga Nord/Mitte, SV Geiseltal-Mücheln aus der 2. Bundesliga Nord/Ost und TSV 90 Zwickau aus der 2. Bundesliga Ost/Mitte.

Im Modus 2 x 120 Wurf aller Mannschaften nur auf Holzwertung werden sich lediglich die ersten beiden für die Eliteklasse des deutschen Kegelsports qualifizieren, während die anderen beiden Mannschaften weiter in ihrer Zweitklassigkeit verharren.

ASV-Coach Daniel Diringer geht zuversichtlich in die Tage der Entscheidung: "Wir haben uns in den letzten Wochen nach der Meisterschaft weiter in Topform präsentiert und kein Prozent nachgelassen. Auch in dieser Woche haben wir sehr hart trainieren und werden bestens vorbereitet auftreten."

In der Außenseiter-Rolle?

Am Ende wird aber auch die Tagesformen entscheidend sein. Welche Mannschaft kann ihr ganzes Potential an diesen beiden Tagen abrufen? Ein Favorit ist schwer auszumachen. Alle teilnehmenden Vereine haben sich bereits mindestens drei Spieltage vor Schluss den Titel in ihrer Staffel gesichert und zeigten das ganze Jahr über hinweg starke Leistungen.

Betrachtet man nur die Namen und Erfahrung aller Spieler, zählt der ASV Neumarkt wohl zu den Außenseitern; wenn es aber um die Kompaktheit des ganzen Kaders geht, haben die Jurastädter wohl mit den ausgeglichensten, selbst wenn auf Manuel Bachmaier leider weiter verzichten werden muss.

Auch der Unmut über Austragungsort und Dauer ist bei den Verantwortlichen mittlerweile nur noch sekundär. "Wir können es nun mal nicht ändern, dass dieses Turnier auf einer Vier-Bahnen-Anlage mit kleinem Zuschauerraum und über zwei Tage ausgetragen wird. Über die Entscheidung des Spielleiters nachzudenken, bringt auch nichts; als Sportler wird man diese eh nicht verstehen", sagt Abteilungsleiter Dominik Danzl.

Kader steht

Die letzten Vorbereitungen laufen, bevor sich der ganze ASV-Tross am frühen Samstagvormittag auf den Weg zur Anlage des SKC Steig Bindlach machen wird. Kapitän Danzl hofft, dass bis dahin alle Spieler fit bleiben und mit 100 Prozent die Mission Aufstieg am Osterwochenende angehen können.

Der Kader für das Aufstiegsturnier besteht aus: Jens Weinmann, Stephan Drexler, Johannes Arnold, Daniel Süss, Sven Neuner, Dominik Danzl, Christian Robold und Daniel Beier.

Wer die Mannschaft begleiten möchte, darf sich bei Dominik Danzl unter = (01 52) 54 64 13 29 melden.

nn