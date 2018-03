Kein Sprit: Autodiebe steigen nach 300 Metern aus

Geknackter BMW X5 hatte nur noch wenig Treibstoff im Tank - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Damit hatten die Autodiebe nicht gerechnet. Nachdem sie einen BMW X5 in Neumarkt gestohlen hatten, mussten sie feststellen, dass kaum noch Sprit im Tank war.

Der neue BMW X5 tritt betont maskulin auf und ist deshalb sehr beliebt bei professionellen Autodieben. © oh



Der neue BMW X5 tritt betont maskulin auf und ist deshalb sehr beliebt bei professionellen Autodieben. Foto: oh



Notgedrungen stellten sie das Fahrzeug etwa 300 Meter vom Tatort in der Weinberger Straße wieder ab. Der silberfarbene BMW X5 hat anch Polizeiangaben einem Wert von etwa 55.000 Euro. Es wurde sichergestellt und nach Spuren untersucht, die zum Täter führen könnten.





Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888. Wer hat im fraglichen Zeitraum in und um die Weinbergerstraße in Neumarkt Personen oder Fahrzeuge festgestellt die mit der Tat in Zusammenhang stehen können.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail