Kein Taxi: Männer schlagen Bahn-Mitarbeiter nieder

Prügelei hinter dem Bahnhof: Polizei fasst Betrunkene - vor 2 Minuten

NEUMARKT - Der Rausch war groß, die Hemmschwelle niedrig: Zwei Betrunkene haben einen Bahn-Angestellten krankenhausreif geprügelt, der sich weigerte, sie in den frühen Morgenstunden mit seinem Auto heim zu fahren.

Es war am heutigen Dienstag gegen 6 Uhr, als ein Angestellter der Bahn mit seinem Fahrzeug zum Parkplatz an der Hans-Dehn-Straße fuhr, direkt hinter dem Neumarkter Bahnhof. Dort lief er zwei offensichtlich Angetrunkenen über den Weg, die forderten, dass er sie nach Hause fahren soll. Als der Bahnangestellte sich weigerte, prügelten die beiden Betrunkenen auf ihn ein. Dabei wurde der Mann so schwer verletzt, dass er ins Krankenhaus musste.

Die Täter flüchteten zunächst unerkannt. Im Laufe des Vormittags konnten die Beamten der Polizeiinspektion Neumarkt aber die beide Personen ermitteln und vorläufig festnehmen. Es handelt sich um zwei 21-jährige Deutsche aus der näheren Umgebung.

Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei Regensburg übernommen.

