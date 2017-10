Kemnathen: Sägen störte die Sonntagsruhe

BREITENBRUNN/KEMNATHEN - Ein 30 Jahre alter Mann hat es in Kemnathen mit der Sonntagsruhe nicht so genau genommen und bekommt nun erheblichen Ärger mit der Polizei.

Symbolbild Foto: colourbox



Am Sonntagnachmittag hat der 30-Jährige auf seinem am Ortsrand gelegenen Grundstück Ofenholz zerkleinerte. Eine Polizeistreife, die von dem Tun des "Sonntagsfrevlers" in Kenntnis gesetzt worden war, unterband die weiteren ruhestörenden Sägearbeiten.

Da vor Ort zudem festgestellt wurde, dass es sich bei dem zu zerkleinernden Holz um lackierte Bretter und Möbelteile handelte, wurden weitere Arbeiten gänzlich untersagt. Der Mann wurde angehalten, das betreffende Abfallholz gegen Nachweis einer ordnungsgemäßen Entsorgungsanlage zuzuführen. Ihn erwartet nun ein Bußgeldverfahren.

nn