Kiesenhof: Pferd und Reiter im perfekten Einklang

PSV Freystadt veranstaltete Working Equitation Turnier - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Working Equitation ist eine aufstrebende Reitsportdisziplin. In Kiesenhof hat der Pferdesportverein Freystadt bereits zum zweiten Mal ein Turnier veranstaltet.

In Kiesenhof hat der Pferdesportverein Freystadt bereits zum zweiten Mal ein Working Equitation Turnier veranstaltet. © Fritz-Wolfgang Etzold



Rund 50 Reiter mit ihren Pferden traten in den Klassen E bis S gegeneinander an. Neben einem in der „Worker Szene“ bekannten Starterfeld, stellten sich auch einige PSV-Mitglieder den anspruchsvollen Prüfungen.

Die Zuschauer bestaunten fliegende Galoppwechsel, Traversalen und Pirouetten; auch galt es in den Rinderdisziplinen mit Teamwork und Taktik, einzelne Rinder aus einer Herde aussondern und in einen Pferch treiben.

Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Geschicklichkeit. Während im Dressurtrail ein Hindernisparcours sehr präzise bewältigt werden musste, ging es beim Speedtrail deutlich rasanter zu.