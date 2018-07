Kießling, Kommune und explosive Cocktails

Bayerisches Fernsehen erinnert an die Neumarkter Revolutionäre von 1970 — Am Mittwoch in "Kontakte" - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die nächste Ausgabe des TV-Magazins "Stationen" – am Mittwoch, 25. Juli, um 19 Uhr im Bayerischen Fernsehen – befasst sich mit der revolutionären Stimmung in Bayern anno 1968 und in den Folgejahren. Die erfasste (mit etwas Verspätung) auch Neumarkt, das 1970/71 als "Stadt der Revolutionäre" landesweit für Schlagzeilen sorgte. Nun ließ ein BR-Filmteam die legendäre Kommune in Höhenberg im Tal für den Beitrag kurz wieder aufleben.

Für Aufnahmen des Bayerischen Fernsehens kehrte Ex-Kommunarde Roland Kießling (2.von rechts) jüngst nach Neumarkt zurück. Rechts NN-Fotograf Fritz Etzold, der Pressebilder aus jenen bewegten Jahren mitbrachte. © Foto: BR



NEUMARKT — Moderatorin Irene Esmann begegnet im Religions-Magazin "Stationen" verschiedenen Alt- 68ern, die von den persönlichen Hoffnungen erzählen, die sie mit dem damaligen Aufbruch verbunden haben – und wie diese sie selbst und die Gesellschaft verändert haben.

Einer der Protagonisten ist Roland Kießling, der heute bei Stuttgart lebt, vor 48 Jahren jedoch der "Bürgerschreck von Neumarkt" war. Dabei predigte der Ex-Vikar, getreu seinem Vorbild Jesus, stets einen Wandel ohne Gewalt, setzte vielmehr auf spektakuläre Aktionen wie die Beflaggung des Oberen Marktes mit Vietcong-Fahnen oder seinen Aufzug als gekreuzigter Christus vor der Johanneskirche.

Terror-Alarm ausgelöst

Nur setzten seine wesentlich jüngeren Mitkommunarden dann doch lieber auf Knalleffekte, warfen Molotow-Cocktails ins Rathaus und ins Amtsgericht. Die Folge: Terror-Alarm im Städtchen.

Neumarkt als "Stadt der Revolutionäre" wäre wohl längst vergessen, hätten die Neumarkter Nachrichten nicht kurz nach der Jahrtausendwende all die aufregenden Artikel wieder ausgegraben. Und kaum hatte die Zeitung die Geschichte der Kommune "in der Provinz" neu erzählt, schon meldete sich Roland Kießling aus Baden-Württemberg.

Nun kehrte er für den Bayerischen Rundfunk erneut zurück nach Neumarkt. Dort traf er neben alten Weggefährten auch den NN-Fotografen Fritz Etzold, der mit großformatigen Abzügen der damaligen Pressefotos die Erinnerungen weiter auffrischte.

"Für Roland Kießling ist das alles gegenwärtig geblieben", sagt BR- Redakteurin Sabine Rauh.

Sie möchte in dieser Folge von "Stationen" auch den großen Freiheitsgewinn herausstellen, den die 68er-Bewegung für den einzelnen brachte. "Vor allem für die Frauen."

ZBR-Fernsehen: "Stationen – 1968: Ein stürmisches Jahr mit Folgen" am Mittwoch, 25. Juli, um 19 Uhr. Wiederholung auf BR-alpha am Samstag, 28. Juli, um 10.30 Uhr.

