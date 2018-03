Kilian Kemmer Quartett kommt in die Residenz

Besonderes Konzert in Neumarkt: Lyrisch verträumt und minimalistisch - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Sie gaben ein besonderes Konzert für ein handverlesenes Publikum im Keller der Residenz – das "Kilian Kemmer Quartett" mit ihrem Thema: "Über die Zeit".

Kilian Kemmer (Piano), Matthieu Bordenave (Saxophon), René Haderer (Bass) und Matthias Gmelin (Drums) spielten im Keller der Neumarkter Residenz. © Foto: Helmut Sturm



Oft läuft sie zu schnell, bisweilen dann wieder nicht schnell genug. Kilian Kemmer plaudert über die Bedeutung und Entstehung einiger Songs.

An "Wunderland" habe er so lange geschrieben, es verändert, verworfen und neu arrangiert, bis es letztendlich wieder klang wie ein Stück, das es schon lange gibt: "Alice in wonderland".

In weiteren Stücken ging es mal lyrisch verträumt, mal minimalistisch oder die Grenzen der Harmonik ausreizend um das Hauptthema, die Zeit. Die Musiker verschmolzen in ihren Soli förmlich mit ihren Instrumenten: Kilian Kemmer am Piano, Matthieu Bordenave am Saxophon, René Haderer am Bass und Matthias Gmelin an den Drums.

stu