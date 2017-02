"Kille Wau" und kein Ende: Chinesenfasching in Dietfurt

Ab 14 Uhr ziehen 50 Grupen durch die Stadt - Eindrücke in unserem Ticker - vor 0 Minuten

DIETFURT - Ausnahmezustand in Dietfurt: Ab 14 Uhr heißt es wieder "Kille Wau" in Dietfurt - denn dann zieht der traditionelle Chinesenfasching durch die Stadt. Wir sind live vor Ort und liefern Bilder, Eindrücke und Videos vom bunten Spektakel hier in unserem Ticker!

