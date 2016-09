Kiloweise Cannabis: Polizei macht Riesenfund in der Oberpfalz

Zudem gestohlende Fahrräder in Burglengenfeld sichergestellt - vor 1 Stunde

BURGLENGENFELD - Bei mehreren Durchsuchungen in Burglengenfeld ging der Amberger Polizei ein großer Fisch ins Netz: Allein in einer Wohnung wurden sieben Kilo Haschisch und Marihuana sichergestellt.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeibeamte in Burglengenfeld insgesamt sieben Kilogramm Haschisch und Marihuana. © Polizei Amberg



Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden Polizeibeamte in Burglengenfeld insgesamt sieben Kilogramm Haschisch und Marihuana. Foto: Polizei Amberg



Bei Durchsuchungen mehrerer Objekte im Stadtgebiet Burglengenfeld stellten Beamte der Kripo Amberg Marihuana und Haschisch im Kilobereich sowie Gegenstände sicher, deren Herkunft noch geklärt werden muss.

Am Donnerstagabend durchsuchten Beamte der Kripo Amberg aufgrund richterlicher Beschlüsse mehrere Objekte in Burglengenfeld und machten dabei einen außergewöhnlichen Fund. In einer Wohnung stellten die Einsatzkräfte insgesamt sieben Kilogramm Haschisch und Marihuana sicher. Dabei handelt es sich um die mit Abstand größte Sicherstellung von Betäubungsmitteln der letzten Jahre.

In einer Lagerhalle und einem Kellerraum stießen die Beamten auf mehrere Fahrräder sowie Fahrradrahmen und Werkzeuge. Zwei der Fahrräder konnten bereits Diebstählen zugeordnet werden. Ob die anderen Gegenstände ebenfalls aus Straftaten stammen, bedarf noch der Abklärung.

Die Beamten nahmen im Rahmen der Aktion vier Personen fest. Es handelt sich um einen 61-jährigen, 38-jährigen und 27-jährigen Mann sowie eine 35-jährige Frau. Der 61-Jährige und der 27-Jährige sowie die Frau wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Der 38-Jährige wurde am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen ihn wegen des illegalen Handels mit Betäubungsmitteln. Der Mann wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Hier geht es zu allen Polizeimeldungen des Tages.

obj

Mail an die Redaktion