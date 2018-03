Kiloweise Ecstasy und Marihuana bei Amberg gefunden

AMBERG/ MÜNCHEN - Mehr als 44 Kilogramm Ecstasy-Tabletten und circa 25 Kilogramm Marihuana hat die Verkehrspolizei Amberg bei einer Pkw-Kontrolle auf der A 6 entdeckt.

Der Drogenfund der Amberger Verkehrspolizei wiegt kiloschwer. Foto: Landeskriminalamt Bayern



Wie die Polizei erst jetzt mitteilte, hatte ein Streifenwagen auf der Autobahn A 6 am Montagmittag, 12. März, kurz vor der Ausfahrt Sulzbach-Rosenberg, ein Auto mit niederländischer Zulassung kontrolliert.

Die Insassen im Alter von 32, 34 und 51 Jahren waren auf dem Weg in Richtung Tschechische Republik. Bei der Kontrolle stellten die Beamten im Fahrzeug-Inneren insgesamt 44,5 Kilogramm Ecstasy-Tabletten und circa 25 Kilogramm Marihuana sicher.

Genaue Fahrtroute wird noch ermittelt

Näheres zu den drei dringend Tatverdächtigen sowie zu ihrer Fahrtroute müsse noch ermittelt werden, teilte die Polizei mit. Alle drei Männer sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Ihnen wird die Einfuhr von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge zu Handelszwecken zur Last gelegt.

Die weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen hat die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Rauschgift Nordbayern übernommen. Ihr gehören Beamte des Bayerischen Landeskriminalamtes, des Zollfahndungsamtes München und die Staatsanwaltschaft Amberg an.

