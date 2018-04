Kinder begaben sich im Grafenbucher Forst auf Wüstentour

Osterfreizeit der Evangelischen Jugend drehte sich um Sarah und Abraham - vor 23 Minuten

NEUMARKT - Zum Dekanatsjugendheim im Grafenbucher Forst führte die Kinder-Osterfreizeit der Evangelischen Jugend im Dekanatsbezirk Neumarkt. 36 Mädchen und Jungen aus den Kirchengemeinden des Dekanats hatten unter dem Thema "Mit Sarah und Abraham auf Wüstentour" abwechslungsreiche Tage erlebt.

Vier abwechslungsreiche Tage erlebten die Teilnehmer bei der Kinderosterfreizeit der evangelischen Jugend im Dekanat Neumarkt. © Foto: Bernreiter



An den Vormittagen wurden anhand der alttestamentarischen Geschichten von Sarah und Abraham Werte wie Wahrheit, Vertrauen, Frieden und Gerechtigkeit dargestellt und mit Kapiteln aus dem Epheserbrief des Paulus‘ ergänzt. Erzählungen, Bastelarbeiten sowie Rollenspiele im Plenum und in Gruppenarbeit standen im Zentrum und wurden in Plakatgestaltungen, Kekse backen und Gesprächen vertieft.

Für den Nachmittag hatten die neun Mitarbeiter unter der Leitung von Dekanatsjugendreferentin Ruth Bernreiter neben einem Geländespiel im Grafenbucher Forst auch noch ein Tischtennis- und ein Kickerturnier sowie Fußballspiele, T-Shirts-Gestaltungen und Basteln von Osterhasen-Eierbechern organisiert.

Sketche selbst ausgedacht

Abends standen eine Nachtwanderung, ein Quiz, Singen, eine Spielekette sowie ein Fest mit vielen Spielen, selbst erfundenen Sketchen, Akrobatik, Musik und einem kalten Buffet auf dem Programm. Eine täglich erzählte Gute-Nacht-Geschichte "vom Franz" schloss die Abendveranstaltungen zusammen mit einem Nachtgebet ab.

Nach der letzten biblischen Geschichte und einer Zusammenfassung der vorhergehenden Vormittage beendeten am Gründonnerstag die Mädchen und Jungen mit ihren MitarbeiterInnen bei einer vorgezogenen Ostereiersuche rund ums Haus die Kinderfreizeit.

Der Dekanatskindertag ist am Samstag, 16. Juni in Pyrbaum für alle Sieben- bis Zwölfjährigen geplant.

nn