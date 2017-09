Kinder tauchten in afrikanisches Stammesleben ein

Abschlussfest der Ferienmaßnahme des Neumarkter Jugendbüros im G 6 — Töpfern, kochen und herumtoben - vor 16 Minuten

NEUMARKT - Das dritte und letzte Abschlussfest der Ferienmaßnahmen des Jugendbüros der Stadt Neumarkt im G 6 hat jetzt stattgefunden.

In den Ferien "reisten" die Progammteilnehmer nach Afrika © Stadt Neumarkt



Viele Eltern, Verwandte und Neugierige hatten sich im Innenhof des G 6 zum afrikanischen Markt eingefunden. 40 Kinder präsentierten auf ihrem Markt, was sie in der Woche davor haben entstehen lassen. 126 Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahre nahmen während der letzten drei Ferienwochen im G 6 teil. Zuletzt wurden Kleider im Batik-Verfahren erzeugt, Schmuck hergestellt, getöpfert und gekocht. Das alles unter dem Motto "Afrikanisches Leben".

In verschiedenen Stammesgruppen aufgeteilt, erfuhren die Kinder etwas über ihren Stamm und die Lebensumstände. Neben dem kreativen und informativen Teil wurden Spiele gespielt, es wurde gerannt, getrommelt und sich auch mal in der Gruppe auf dem Spielplatz ausgetobt, das letzte Fest in der Folge von insgesamt fünf Festen, die während der gesamten Sommerferien im ehemaligen LGS oder im G 6 stattfanden.

Für das Gelingen der Maßnahme wurden 18 ehrenamtliche Jugendliche das ganze Jahr über geschult. Die hauptamtlichen Mitarbeiter des G 6, Andreas Meyer (Leiter) und Anna Hollweck, sorgten dafür, dass alles in den richtigen Bahnen verlief und Inhalt, Kreativität und Freude vermittelt beziehungsweise gefördert wurden.

nn